„Ultimate“ besiegte alle

Die Hitze am Wochenende sorgte dafür, dass beim 12. Fußballturnier der Karnevalsgesellschaft Neustadt (KGN) im Sportpark Nord einige Mannschaften absagten oder nicht erschienen. So musste der Sonntag komplett umgestellt werden. Am Ende waren Veranstalter und Teilnehmer aber zufrieden und genossen noch gemeinsam einige kühle Getränke. Für die Neustädter begann dann noch die schweißtreibende Arbeit des Abbaus.

Doch die Hitze war nicht das einzige Problem beim Neustädter-Turnier. BAS-Boss Christian Weirowski brachte es auf den Punkt: „Man bekommt in den Karnevalsvereinen nicht mehr genug Leute.“ Den KGN-Präsidenten Uwe Lüggert lobte er: „Toll, dass du es immer wieder machst.“

Uwe Lüggert hatte schon bei der Eröffnung am Freitag festgehalten, dass man nicht mehr von einem karnevalistischen Turnier spreche, da mehr Hobbyteams dabei seien. So nannte es auch die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss ein Jux-Turnier. Jux heiße auch, etwas übermütig zu tun. Sie fand es eine „tolle Leistung“, ein solches Turnier jährlich auf die Beine zu stellen. Außerdem hielt sie fest: „Fairplay ist selbstverständlich.“

„Eine tierische Wärme, aber wir werden das Turnier durchziehen“, meinte Präsident Lüggert und verkündete, dass die Spiele nur zehn Minuten dauern würden. Am Spielfeldrand standen Eimer mit Wasser bereit, aber auch Duschen und eine Sprinkleranlage. Auch Stadtprinz Andy I. zeigte sich begeistert, dass der Verein ein solches Turnier im Sommer auf die Beine stellt. Für die Tollität war klar: „Der Spaß sollte vor dem sportlichen Ehrgeiz stehen.“

Bevor es dann losging, dankte Uwe Lüggert allen Helferinnen und Helfern, die wieder für eine Tombola, Kaffee und Kuchen sowie frische Waffeln gesorgt hatten und Getränke- und Imbiss-Stand betrieben. „Ohne den Verein hinter dir kannst du nichts reißen“, sagte er. Besonders dankte er Thorsten Schnitzmeier für die Erstellung des Programmhefts und für die technische Betreuung.

In zwei Gruppen wurde am Samstag gekickt. In das Finale schafften es der Titelverteidiger „Ultimate“ aus Hamm und das Team der Gaststätte „Zur Linde“. Mit 3:0 Toren siegten die Gäste aus Hamm. Jeder gegen jeden hieß es am Sonntag. Auch hier behielt „Ultimate“ die Oberhand.

Die Siegerehrung nahmen der KGN-Vize-Präsident Gorden Behrens und Elferratsmitglied Markus Schumacher vor. Jedes Team bekam einen Pokal. Dabei erging auch gleich eine Einladung für das Kostümfest.

Gorden Behrens dankte abschließend allen Teilnehmern und besonders den Schiedsrichtern und den Helferinnen und Helfern vom DRK Ostbevern.