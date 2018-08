Die Hitze hält – die Zahlen steigen und steigen. Kein Tag, der mit weniger als 1000 Besuchern in der Freibad-Statistik landet. „Wir gehen auf die 62 000 zu“, sagt Betriebsleiter Thomas Schliewe und ist fast versucht, hochzurechnen.

Aber nein: „Einmal schlägt das Wetter um und dann war‘s das.“ Allerdings seien die Werte jetzt schon so gut, vermuten zu können, an das Jahr 2006 zu kommen. Mit seinerzeit 68 000 Besuchern dürfte das vielleicht schon in den nächsten Tagen gelingen, sollten die Rekordtemperaturen wirklich an der 40-Grad-Marke kratzen. Der Juli endete übrigens mit 32 000 Gästen. Der Beste seit 2010. Das Vorjahr mit insgesamt nur 39 000.

Trotz hoher Frequenz sieht Schliewe Schwankungen in seiner Statistik: Am vergangenen Freitag kamen rund 2000 Gäste, am Samstag 1400, am Sonntag 1000. Für den Montag seien mit den wieder ansteigenden Temperaturen deutlich mehr zu warten.