90-Jähriger lässt sich im Freibad feiern

Hätte es ein besseres Wetter und eine passendere Umgebung zum Feiern des 90. Geburtstags geben können? Am vermeintlich heißesten Tag in diesem Jahr bei erwarteten Temperaturen um die 40 Grad Celsius bereiteten die Frühschwimmer ihrem Schwimmkameraden Horst Böhme am Dienstagmorgen im Freibad zum 90. Geburtstag einen herzlichen Empfang.

„Sei nicht so neidisch – wenn du weiterhin so ungesund lebst, wirst du nie 90“, witzelten zwei Frühschwimmer im feuchten Nass schon, bevor die Uhr überhaupt sieben geschlagen hatte. Der Neid war berechtigt, denn schließlich geht Horst Böhme augenscheinlich fit wie ein Turnschuh in sein nächstes Lebensjahrzehnt.

Horst Böhme war der ganze Rummel um seinen Geburtstag doch etwas zu viel und er ließ sich dann augenzwinkernd eine Warnung entlocken: „Werdet bloß nicht 90!“ Trotzdem kam er um die Gratulation nicht herum, selbst Bäderleiter Thomas Schliewe war zu früher Stunde zum Gratulieren gekommen, auch um dem Geburtstagskind für seine jahrelange Treue zu den Ahlener Bädern mit einem Geschenk zu danken.

„Vor dem Schwimmen geht er in den Garten, wo schon die Maulwürfe auf ihn warten“, hielt anschließend Elisabeth Jasper ihre Geburtstagsrede am Beckenrand, wobei der Jubilar und die Frühschwimmer aufmerksam zuhörten. So erfuhren sie auch, warum ein süßer kleiner Maulwurf das liebevoll auf einen Startblock aufgebaute Geburtstagsgeschenk mit Blumen, Flachgeschenk und Tafel zierte. „Dann springt er in das kühle Nass, Frauen nass zu spritzen, macht ihm großen Spaß“, hatte Elisabeth Jaspert zudem Horst Böhme genau beobachtet. Das aber solle ihm am Ehrentag verziehen sein.

53 Frühschwimmer hatten sich am Geschenk beteiligt, um dem ehemaligen passionierten Segelflieger und Betriebsleiter bei Linnemann und Schnetzer eine Freude zu machen. Horst Böhme allerdings kam auch nicht unvorbereitet. Als das „Happy Birthday“ des Frühschwimmerchores verklungen war, gab es erstmal einen Frühstücksschnaps und kleine süße Leckereien für einen guten Start in den Hitzetag.

Seit 25 Jahren geht Horst Böhme möglichst täglich frühmorgens schwimmen. Ob das zu seinem hohen Lebensalter beigetragen hat? „Das kann ich nur jedem empfehlen“, hatte er schnell einen Rat parat.