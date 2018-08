160 Grad – wer bietet mehr? Dietrich Oubolmyi und seine Kollegen von der Firma Schlüter-Bau aus Geseke hätten auf der Suche nach Ahlens heißestens Arbeitsplatz an diesem bisher wärmsten Sommertag ihre durchschwitzten Shirts mit in den Ring werfen können. „Wir haben uns das nicht ausgesucht“, ließ der Vorarbeiter wissen, lachte – und kündigte nach Mittag an, mit Mannschaft zwei Stunden früher Schluss zu machen. „Weil es einfach nicht mehr geht.“

Gab der Mannschaft am Nachmittag hitzefrei: Dietrich Oubolmyi. Foto: Ulrich Gösmann

15 Ladungen Asphalt lagen bis dahin auf dem Ovalkreisel am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Heute geht‘s mit den letzen Metern Tragschicht weiter – und erstem Binder. Die Deckschicht ist für Donnerstag vorgesehen, wenn der Regen nicht dazwischen funkt. Bleibt‘s trocken, steht bis Freitag die Runde.