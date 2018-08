Fliegenplage nicht mehr auszuhalten

Fliegengitter hängen vor den Fenstern, Fliegenfallen voller sterbender Fliegen baumeln von der Decke, die Fliegenklatsche liegt immer griffbereit. „Das ist doch kein Zustand. Seit drei Jahren betreibe ich diese Pizzeria und jeden Sommer das gleiche Theater. Alles voller Fliegen“, schäumt Gastronom Gabriyel Irgav. Er betreibt die Pizzeria „La Gondola“ unweit der Paul-Gerhardt-Kirche und hat eine Unterschriftenaktion der Nachbarschaft gegen die Plage initiiert.

„Damit bin ich nicht allein. Von BMW bis Grill & Rast, dazu etliche Privatleute hier aus dem äußersten Osten sind genervt“, erklärt der Gastronom. Er stehe mit der Stadt in Kontakt und habe mehrfach um Hilfe gebeten. „Ich habe mich zunächst an das Ordnungsamt gewandt um mittels Untersuchung herauszubekommen, woher diese schwarzen Quälgeister kommen“, erinnert sich Irgav an die Anfänge. Die Ordnungsbehörde kam und bestätigte dem Haus eine vorbildliche Hygiene. „Das freut mich sehr, aber hilft mir im speziellen Fall nur wenig“, so der Wirt. Denn die Ursache der periodisch auftretenden Brummer-Invasion wurde nicht klar. Sie kommen immer, wenn es warm, schwül und recht windstill ist. Dann überziehen die Fliegen zu Tausenden Gaststube, Küche und auch gern die Außenbereiche. „Ich hatte eine Kundin aus Beckum, die wirklich einen Schreiattacke bekam, als sie das Viehzeug auf ihrer Pizza sah. Die Terrasse hinterm Lokal kann ich komplett vergessen“, bedauert der Jungunternehmer. Für ihn sei das eine echte Existenzgefährdung. „Die Kunden aus der Nachbarschaft wissen Bescheid. Die Kunden von außerhalb auch. Nur die aus dem Westen der Stadt bekommen verständlicherweise Anfälle, wenn sie sehen, was auf ihrem Essen los ist, wenn sie nur einen Moment wegsehen und nicht darüber wedeln“, fasst Irgav das Pro­blem zusammen.

Inzwischen hat der Wirt über 200 Unterschriften gesammelt und will sie dem Bürgermeister überreichen. „Mit der Bitte, die Ursache aufzuklären und endlich abzustellen“, so der Unternehmer. Dazu hat er die gesamte Nachbarschaft im Boot.

„Wir sind im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Kreis-Umweltbehörde einem Verdacht nachgegangen, dass auf einem Betriebsgelände gesammelte Wertstoffe für die Fliegenhäufung ursächlich sein könnten“, reagiert Stadtsprecher Frank Merschhaus auf Redaktionsanfrage. Damals habe der Betrieb gemeinsam mit einem Schädlingsbekämpfer Maßnahmen zur Eindämmung der Fliegenpopulation unternommen. Diese Maßnahmen hätten zum Erfolg geführt und dauerten an. „Ob es eine Quelle gibt, auf die die jetzt beklagten Belästigungen zurückzuführen sind, ist unklar“, fügt Merschhaus an. Er weist darauf hin, dass keine weiteren konkreten Verdachtsmomente angezeigt worden seien. Die seien Voraussetzung für die Ordnungsbehörde, um eine Ursache zu ermitteln.