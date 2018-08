Angler fürchten Starkregen mehr als die Sonne

In diesen Tagen geht der Blick der Ahlener Angler immer wieder gen Himmel. Allerdings ist es nicht nur die Sonne, die ihnen die Sorgenfalten ins Gesicht treibt. Viel schlimmer würde sie und die Fische in den Ahlener Gewässern nach der wochenlangen Trockenheit ein kräftiger Platzregen treffen.

Die zurückliegende Hitzeperiode haben die Fische im Langstteich und in der Werse bisher recht gut verkraftet. „Da haben andere Regionen viel größere Probleme“, sagt Frank Vorbeck, Gewässerwart im Ahlener Angelsportverein. Am Rhein, in Niedersachsen und in Hamburg seien mehrere Tonnen Fisch verendet. Demgegenüber stehen in Ahlen nur geringe Ausfälle an Weißfischen. „Das ist ganz normal und nicht die Menge“, ordnet Vorbeck die derzeitige Lage ein. Derzeit messen er und seine Kollegen täglich den Sauerstoffgehalt des Wassers. Der ist vor allem für das Wohlergehen der Fische verantwortlich, sinkt aber mit zunehmender Wärme immer weiter.

In der Werse wurde bereits die erste Maßnahme ergriffen: Im besonders gefährdeten Bereich rund um das Rathaus hat die Stadt einen Oberflächenlüfter eingesetzt, der für mehr Sauerstoff in der Werse sorgen soll. „Eigentlich müssten da drei rein“, meint Peter Lehmann, ein weiterer Gewässerwart des Angelsportvereins.

Wie seine Kollegen hofft er auf eine Abkühlung mit höchstens leichten Regenschauern, damit sich die Werse erholen kann. „Ein großer Platzregen würde das Wasser so sehr aufwühlen, dass der Sauerstoffgehalt gegen Null sinkt“, prognostiziert Vorbeck.

Im Langstteich sei dagegen alles im grünen Bereich. Der habe zwar auch viel Wasser verloren, aber immer noch eine ausreichende Tiefe, genau wie die Seen in der Umgebung, die der Angelsportverein Ahlen noch angepachtet hat. Am Dyckerhoffsee in Beckum und am Sonnensee in Telgte sei trotz der extremen Wetterlage nichts zu befürchten.

Aber was machen die heimischen Angler, wenn der befürchtete Starkregen wirklich einsetzt? „Dann haben wir nur noch die Möglichkeit, dass die Feuerwehr mit einem Hydranten Frischwasser in die Werse einbringt“, erläutert Gewässerexperte Vorbeck. Ansonsten könnte die Gefahr bestehen, dass die Werse kippt.