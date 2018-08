Nach Angaben der Pressestelle hatte der 44-Jährige wegen eines Anliegens am Mittwoch die Wache am Südberg aufgesucht. Der wachhabende Beamte überprüfte den Ahlener routinemäßig. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Polizist nahm das Geburtstagskind daraufhin fest, das später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Da der 44-Jährige noch einen verbotenen Gegenstand, ein sogenanntes Nunchaku mit sich führte, leitete die Polizei zusätzlich ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.