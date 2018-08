Die Abkühlung kommt den Asphaltierern von der Firma Schlüter-Bau am Gebrüder-Kerkmann-Platz wie gerufen. Dennoch werden sie einen Tag länger für den Ovalverkehr brauchen, als zunächst geplant. „Wir sind erst am Montag mit allem durch“, sagt Vorarbeiter Dietrich Oubolmyi. Allein das „Kanten machen“ koste noch einen halben Tag. Auf der Deckschicht liegt inzwischen der Binder. Am Nachmittag sollte es mit der Tragschicht gleich weitergehen. Die soll am Freitag vollständig liegen.

Und dann? „Der 7. September ist das Datum für die offizielle Freigabe“, bittet stellvertretender Stadtsprecher Lutz Henke um Geduld. Unter anderem müssten noch sämtliche Schilder aufgestellt werden.