Vier junge Männer liefen am Sonntag gegen 1.30 Uhr über einen an der Ostenmauer geparkten Pkw. Als Zeugen sie ansprachen, flogen Flaschen. Nur weil die Passanten den Flaschen auswichen, seien sie unverletzt geblieben, so die Polizei. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte fahndeten nach den Tatverdächtigen und trafen zwei von ihnen an. Hierbei handelt es sich um zwei 25 Jahre und 32 Jahre alte Ahlener.

Die Ermittlungen nach ihren Mittätern dauern an. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.