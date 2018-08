Schritt für Schritt zum neuen Erholungszentrum

Es schwingt nicht wenig Stolz mit, als Jörg Pieconkowski auf das sattgrüne Stück am Boden zeigt: „Der einzige Rasen in ganz Ahlen, der nicht vertrocknet ist.“ Im Frühjahr, erklärt der bei der Stadtverwaltung für die Grünflächen Zuständige, hätten seine Leute den ausgesät und einmal gewässert. Ein kleines Wunder, dass er sich nach diesen hitzigen Zeiten heute so frisch präsentiert. „Liegt vielleicht an der schattigen Lage“, mutmaßt Pieconkowski.

Der Rasen ist allerdings nicht der Anlass, um sich am Juk-Haus im Burbecksort einzufinden. Hier geht es vielmehr um die Fortschritte im neuen Geschwister-Scholl-Park – die Anlage, die Mammutschule, Mittrops Hof und Juk-Haus verbindet und zum Zentrum für Spiel, Spaß und Erholung werden soll.

Das mit dem Spiel kann schon in Kürze in die Praxis umgesetzt werden: Der barrierefreie Spielplatz nimmt gerade Gestalt an, ein großes Parcours-Gerät mit Hängebrücke und Rutsche steht schon, ein Karussell wartet noch auf seine Enthüllung. Dafür liegt bereits der etwa zehn Zentimeter dicke Kunststofffallschutz. Beide Spielgeräte können auch von Kindern im Rollstuhl genutzt werden, erklärt Pieconkowski: „Das Spielgerät ist eine Sonderkonstruktion, die wir zusammen mit der Herstellerfirma entwickelt haben.“

Der Holzparcours ist von einer Seite aus mit Rolli befahrbar, ein Kantenschutz sorgt dafür, dass alle auf der Bahn bleiben. Und auch die Rutsche ist für Kinder mit Behinderung geeignet. „Ich finde, das ist ein schönes Spielangebot auf so kleiner Fläche“, freut sich Jörg Pieconkowski, dass die vielen kleinen Baustellen schon Form und Gestalt des zukünftigen Parks erkennen lassen. Zum Ende der Ferien, so der Grünflächenexperte, könnten die ersten Bauzäune weg, so dass der Spielplatz allen Kindern offen steht.

Während Pieconkowskis Team sich dann weiter um die pflanzliche Gestaltung der Anlage kümmert, sind die Leute um Frank Feldmann mit dem Bau des neuen Regenrückhaltebeckens beschäftigt.

Wasserbausteine werden zurzeit ins neue Regenrückhaltebecken eingesetzt. Foto: Sabine Tegeler

Das ersetzt den großen Teich, mit dem die Stadt immer wieder Probleme hatte, wie der Mitarbeiter der Gruppe Stadtentwässerung erklärt: „Da war immer viel Schlamm drin, viel Biomasse.“ Nicht selten sei es zu Fischsterben gekommen. Mit einem Saugbagger wurde der Teich entschlammt, dann der Bereich neu profiliert und über 40 Meter ein neuer Regenwasserkanal gebaut. Der zweite Teich, so zeigt Feldmann weiter, sei teilweise verfüllt worden, die kleine Gräftenanlage um Mittrops Hof werde aber wieder Wasser führen.

Zurzeit werden in dem neuen Becken sogenannte Wasserbausteine gesetzt. Die verhindern das Ausspülen. „Außerdem werden noch fünf neue Beleuchtungsmasten gesetzt“, sagt Frank Feldmann, alles in allem werde die Baumaßnahme rund 250 000 Euro kosten. Ende August soll das Regenrückhaltebecken fertig sein.