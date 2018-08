Zweieinhalb Stunden inspizierte ein externer Sachverständiger am Montagvormittag den Beckenboden des Parkbads. Danach war klar: „Die Schäden gehen über das Sichtbare hinaus.“ Viel mehr will ein niedergeschlagener Betriebsleiter unter Hinweis auf das schwebende Verfahren nicht sagen. Wohl aber das, um Gedanken und Fantasien einzugrenzen: „Stand heute: Es ist ein Fliesenpro­blem“, lässt Thomas Schliewe am Nachmittag im Redaktionsgespräch noch wissen.

Als zum Ferienbeginn das Wasser abgelassen wurde, hatte alles nach Routine ausgesehen. Becken und Boden im Trockenen checken, vielleicht die eine oder andere Platte auswechseln. Wenn – mit Blick auf das junge Bad – überhaupt. Doch dann: Un­ter dem Hubboden lösten sich wie von Geisterhand Fliesen. Die Stellen wurden instand gesetzt, die Wiedereröffnung verschoben.

Das Parkbad Ahlen liegt wieder trocken. Foto: Ulrich Gösmann

Beim Fluten in der Vorwoche dann die faustdicke Überraschung: Fliesenplatzer hier und da. Was bis dahin nicht zu sehen war, aber vermutet wurde, bestätigte sich zum Wochenstart, als das Wasser restlos raus war: Neue Schäden auch unter dem Hubboden. Aber auch an Stellen, die noch nicht sichtbar sind und im Verborgenen nacharbeiten.

Fragezeichen hinter Schulschwimmbetrieb

Auf Spekulationen will sich Thomas Schliewe am Montag nicht einlassen. Das Gutachten sei abzuwarten – mit seinen Handlungsem­pfehlungen. An diesem Dienstag werden Architekten und Bauausführende im Parkbad erwartet. Hinter der Wiederaufnahme des Schulschwimmbetriebs nach den Sommerferien setzt die Bädergesellschaft mehr als nur ein Fragezeichen.

Zu guter Letzt: Sauna- und Bistrobetrieb sind von der Zwangspause nicht betroffen.