Verkehrschaos im Urlaubsmodus

Reine Nervensache. Sagt ein Passant. Mit Namen möchte er sich nicht in der Zeitung sehen. Ebenso wenig wie die Taxifahrerin, die am Montag schon vier Lkw beobachtet hat, wie sie am Bahnhof geradeaus oder von der Bahnhofstraße in die Straße „Am Bahndamm“ eingebogen sind, um dann kurz hinter der Einfahrt zum früheren Tengelmann-Parkplatz vor rot-weißen Absperrbarken zu stehen. Kommando zurück oder drehen. Doch was für den Pkw-Fahrer kein größeres Problem darstellt, wird für größere Gespanne zum Geduldspiel und Drahtseilakt.

Seit Montag ist der Worst Case eingetreten: Unterführung Beckumer Straße gesperrt, Weststraße gesperrt, und jetzt auch noch die Verlängerung von Bahndamm in die Moltkestraße Richtung Nordstadt. Für Busse und Taxis verlängert sich die Strecke nach Norden um Etliches. „Bei uns kostet die Fahrt bis zu fünf Euro mehr“, erklärt die Taxifahrerin.

Diese Gasse ist geblieben. Foto: Ulrich Gösmann

Was ist mit dem Anlieferverkehr in der Oststraße? Aus dem Rathaus heißt es dazu: „Im Vorfeld der Sperrung wurden die Geschäftsleute in der Fußgängerzone über die anstehende Baustelle informiert. Ist ein üblicher Vorgang. Der Lieferverkehr in die Oststraße ist bezogen auf An- und Abfahrt möglich. Die Führung des Lieferverkehrs ist beschildert und erkennbar.“

„ Bei uns kostet die Fahrt bis zu fünf Euro mehr. Bei uns kostet die Fahrt bis zu fünf Euro mehr. “ Taxifahrerin

Alles bestens also? An den neuralgischen Punkten wird der Pkw- oder Lkw-Fahrer durch Hinweisschilder über die Umleitungen und Straßensperrungen informiert. Wobei einige zu hoffen scheinen, immer noch ein Schlupfloch finden zu können. Doch das ist längst gestopft.

Auf der Südbrede vor dem Bahnhof geht zu Spitzenzeiten nicht mehr viel. Hupende, entnervte Autofahrer. Dabei befindet sich Ahlen derzeit noch im Urlaubsmodus. Wenn am 28. August die Schulen wieder beginnen, nimmt die Verkehrsdichte noch einmal deutlich zu.

Hier kommt kein Fahrzeug durch. Foto: Ulrich Gösmann

Wie wäre es, wenn man in den ersten Tagen der Vollsperrung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes beauftragte, an kritischen Stellen schimpfende Autofahrer auf die baustellenbedingten Umleitungen hinweisen, anstatt sie weiter fleißig Knöllchen schreiben zu lassen? Und statt sich hinter Aussagen zu verschanzen, dass Geschäftsleute und Zulieferer rechtzeitig informiert wurden. Selbst die Deutsche Bahn hat im Hammer Bahnhof auch einen Monat nach der Vollsperrung der Strecke zwischen Hamm und Dortmund immer noch Mitarbeiter im Einsatz, die desorientierten Reisenden auf die Sprünge helfen.