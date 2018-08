Vor dem Parkbad wird abgerockt

Der Abschluss der diesjährigen „Tralla City on Tour“-Reihe am kommenden Freitag, 17. August, steht traditionell wieder ganz im Zeichen exzellenter und handgemachter Rockmusik mit viel Lokalkolorit. In diesem Jahr gestalten passend zu ihrem zehnjährigen Jubiläum die Mitstreiter der Musikinitiative „Rock am Schacht“ den krönenden Abschluss auf dem Parkplatz des Parkbads. Drei Bands, in denen auch die aktiven „Schachtler“ spielen, versprechen zwei Stunden beste Unterhaltung und Stimmung.

Los geht’s mit handgemachter Musik des Genres Country- und Southernrock von den „Winnetoussis“. Schon seit drei Jahren begeistert diese extravagante Combo mit extrem fröhlichen Sounds.

Ebenfalls seit drei Jahren aktiv ist die generationsübergreifende Band „Four Generations“. Stets mit vollem Einsatz und viel Spaß covern sie kultige Rocksongs der vergangenen vier Jahrzehnte. Zum Abschluss wird mit einer gehörigen Portion Beat und Rock an das Jahr 1968 erinnert. Die Beatband „Smoke“ wird Songs aus dieser Zeit spielen und damit darauf hinweisen, dass es nunmehr 50 Jahre her ist, seitdem sowohl im kulturellen als auch gesellschaftlichen Leben eine Menge in Bewegung gesetzt wurde. Vor allem aber ist eine Generation mit einer Musikrichtung groß geworden, die die seichte Schlager-Nachkriegsunterhaltung nicht mehr mitmachen wollte. „Spaß und Wiedererkennungswert sind die beste Medizin, um einen unvergesslichen Abend zu erleben“, sagen die Mannen um Sänger Axel Ronig. Das Repertoire von „Smoke“ ist getreu des Wahlspruchs „Oldies für Oldies“ konzipiert und so sorgt die Band für die solide Grundlage der Stimmung, die man für eine ausgelassene „Tralla City“-Nacht benötigt.

Für kühle Getränke wird durch den extra aufgefahrenen Getränkestand gesorgt. Der Eintritt ist wie immer frei.