„SEEnsucht“: Maritim zum Gemeindefest

Zu einem Fest für alle lädt die Katholische Gemeinde St. Bartholomäus am Samstag, 25. August, rund um das Pastoralbüro in der Nordstraße ein. Die bereits vierte Auflage wird familienfreundlich gestaltet und beginnt daher schon am Nachmittag. Das Fest steht unter dem Motto „SEEnsucht“.

„Wir wollten ein Fest für alle haben, auch für Kinder und Familien“, begründete Martin Göcke, Sprecher des Organisationsteams, die Ausweitung. Denn bisher habe es die Feier nur in Form eines abendlichen Gottesdienstes und der sich anschließenden musikalischen „Sommerserenade“ gegeben. Nun wird das Ganze durch ein Familienprogramm am Nachmittag ergänzt.

Es beginnt bereits um 14 Uhr im Pfarrgarten hinter dem Pastoralbüro mit einem Angebot für Groß und Klein. Dazu bereiten alle katholischen Kindergärten Spielstationen vor, an denen Kinderschminken, Erbsenschlagen, Glücksrad und andere Spiele für Spaß und Spannung sorgen. Ergänzt werden die Spielstationen der Kindergärten durch das Spielmobil der Stadt. Um 15 Uhr wird zudem ein Kasperltheater aufgeführt. Gegen 17 Uhr endet das Familienprogramm im Pfarrgarten, dann werden die Gäste vor das Pastoralbüro gebeten, wo ein etwa einstündiger Open-Air-Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Dr. Ludger Kaulig stattfindet.

Anschließend wird das Fest im Pfarrgarten zwischen Pastoralbüro und Familienbildungsstätte mit der „Sommerserenade“ fortgeführt, Begegnungen in gemütlicher Atmosphäre werden begleitet von Chören und Musikern der Pfarrei. Darunter sind der kfd-Chor St. Ludgeri und der Männerchor „Cäcilia Liedertafel“. Wer sich noch musikalisch einbringen möchte, meldet sich im Pfarrbüro.

Das Thema „SEEnsucht“ soll vor allem am Abend eine große Rolle spielen. Wer sich dem Motto entsprechend maritim kleidet oder kostümiert, darf sich auf eine Überraschung freuen. Speisen und Getränke sind für den ganzen Tag mit Kaffee und Kuchen, Gegrilltem, Salaten und Kaltgetränken organisiert. Entsprechend dem Motto steht auch eine Fischbude mit Fischbrötchen und frittiertem Fisch bereit.

Salat- und Kuchenspenden werden noch angenommen, sie können am Festtag bis 13 Uhr abgegeben werden. Auch helfende Hände zum Aufbauen ab 11 Uhr werden noch gesucht. Sowohl Spender als auch Helfer werden gebeten, sich im Vorfeld im Pfarrbüro unter Telefon 76 05 90 zu melden.