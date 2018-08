Die Klettermaxe von St. Marien

Wenn‘s oben zwölf schlägt, sind sie lieber unten. Weit weg von den Glocken. Ansonsten gibt es nichts, was Aydemir Ekici und seine Kollegen davon abhalten könnte, dem Hahn von St. Marien noch näher zu kommen. Der ist Peilpunkt. Seit sechs Wochen arbeitet sich „Condor Gerüst“ an Ahlens höchstem Kirchturm hoch. In drei Wochen soll das Stahlgerippe auf 74 Metern Senkrechte maßgeschneidert stehen. Dann schaut nur noch der Hahn raus. Doch um den geht es bei der ganzen Aktion nicht.

Was für ein Aufwand für Arbeiten an Gemäuer und Dach. Doch ohne Gerüst ist an schadhafte Stellen nicht zu kommen. Der größte Kraftakt geht der eigentlichen Sanierung gerade voraus: der Gerüstbau. Und gleich danach: Rolle rückwärts – der Abbau.

Sanierung Kirchturm St. Marien Ahlen 1/22 Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Die Gerüstbauer in 50 Metern Höhe. Foto: Ulrich Gösmann

Allmorgendlich das gleiche Bild, wenn der Laster von „Condor Gerüst“ aus Münster mit fünf weiteren Tonnen Unterlegboden, Stützen und Kippfüßen vorgefahren kommt. Pro Tag im Schnitt zwei Etagen mit 70 Quadratmetern Lauffläche einmal rund um den Turm – das braucht Zeit. „Oben ist es immer ein bisschen kühler als unten“, lässt Aydemir Ekici wissen. So auch an diesem Mittwoch. Während direkt drunter auf dem Wochenmarkt nach Wespen geschlagen wird, ist die Welt 50 Meter darüber eine ganz entspannte. Ein Genuss für den, der erstmals oben ist und die Rundumsicht auf sich wirken lassen kann. Wer Ahlen nicht kennt, wird die Stadt gleich ins Herz schließen.

„ Wir hatten hier schon drei Turmfalken. Wir hatten hier schon drei Turmfalken. “ Hüseyin Ilkbahar

„Wir hatten hier schon drei Turmfalken“, verrät der Gerüstbaumeister. Obermonteur Hüseyin Ilkbahar weiß von Taubennestern im Giebel. Ansonsten sind die Männer unter sich. Gesichert an Karabinerhaken, konzentriert auf die nächste Etage, die über ihnen erwächst. Der Monotonie des viereckigen Drumherums folgt jetzt Feinarbeit im Sechseck, um das Dach passgenau zu umschließen. Eine weitere Herausforderung: die Installation des Gerüsts über dem Kirchenschiff – ohne Bodenkontakt. Das kostet Zeit.

Auch wenn es oben ein paar Grad weniger sind: Die Hitze dieses Sommers zehrte auch an den Kräften der Klettermaxe. Doch es lief. Kein Regen, kein Wind, der am Zeitplan zehrte. Optimale Bedingungen für die, die Himmel und Wetter immer ein Stückchen näher sind.

Sanierung von Dach und Gemäuer

Feuchtigkeitsschäden am Turm – drinnen wie draußen: „Es ist so schlimm, dass wir sanieren müssen“, sagt Hildegard Wonnemann, Verwaltungsreferentin der Stadtpfarrei. Darüber hinaus müsse die Kupferverkleidung überarbeitet und der Turm mit Schieferplatten neu gedeckt werden. Natursteinarbeiten konzentrieren sich auf die Installation der Kreuzblumen, die im Vorjahr sturmbedingt eingeholt wurden, weil sie vor dem freien Fall standen. Der erste Bauabschnitt, für den eingerüstet wird, soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. Im Frühjahr geht‘s ohne Korsett weiter. Die Kosten belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro. Gemeindeanteil: 300 000 Euro.