Im Sommer auf dem Rad die Heimat erkunden – gemütlich im eigenen Tempo, auf ruhigen ausgeschilderten Sträßchen und wer mag mit vielen Gleichgesinnten: Das Volksradfahren der Radsportfreunde Ahlen am Sonntag, 26. August, mit Start am Gelände der Zeche „Westfalen“ bietet dazu die Gelegenheit.

Mit ausgeschilderter Streckenführung über wahlweise 20 oder 30 Kilometer entlang der Werse in Richtung Dolberg sowie zusätzlich abrufbaren GPS-Daten für die „Navi-Freunde“, abrufbar auf der Homepage der Radsportfreunde, geht unterwegs keiner verloren. Das Waffel-Café in Dolberg bei Familie Brehe sowie eine weitere Verpflegungsstation unterwegs auf der 30 Kilometer-Runde garantieren das leibliche Wohl auf der Strecke.

Doch es wird nicht nur geradelt. Wenn Bürgermeister Dr. Alexander Berger um 10.30 die Strecke des Volksradfahrens offiziell freigibt, so ist dies zugleich die Eröffnung zur bundesweiten Klimaschutz-Initiative „Stadtradeln“, die in der Wersestadt eingebettet ist in die Aktion „PedAhlen“. Und mit dem Fest der Fördertürme und dem Sattelfest locken noch weitere Attraktionen zum Start und Ziel des Volksradfahrens am Zechengelände.

Wer sich also – wie mehr als 100 Teilnehmer im vergangenen Jahr – am diesjährigen Volksradfahren beteiligen möchte, der kann in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr für eine Gebühr von drei Euro, die dem Radsportverein als Ausrichter zu Gute kommt, an den Start gehen. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind davon ausgenommen.