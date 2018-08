Gute Seelen im Einsatz für Tiere

Rica hat den Schwanz eingezogen und zittert am ganzen Leib. Nee, so einen Tierarztbesuch, den findet die kleine weiße Hündin eher suboptimal. Aber es nützt nichts. Rica muss nun mal geimpft werden. Tierärztin Sophie Wollring setzt die zwei Spritzen zügig. Dann den Hund noch einmal abtasten und Rica darf – puh, endlich! – wieder runter vom Behandlungstisch.

Der steht aber nicht in einer ganz normalen Tierarztpraxis, sondern im Lager des Forums gegen Armut an der Liebfrauenstraße. Und Rica ist einer der vielen Patienten, die die kostenlose Tiersprechstunde für Bedürftige in Anspruch nehmen.

Seit gut einem Jahr gibt es diese Sprechzeit, initiiert von der Tierklinik Ahlen, respektive deren Chef Dr. Gereon Viefhues zusammen mit dem Forum. „Im Juni 2017 haben wir damit angefangen“, blickt der Tiermediziner zurück und konstatiert dem Angebot eine steigende Nachfrage. „Am Anfang waren es nicht ganz so viele, mittlerweile kommen zwölf bis 20.“ Mit der Tendenz zur 20, wie Tierklinikmitarbeiterin Maren Carrie hinterher schiebt: „Die eine Stunde reicht meistens nicht aus. Wir machen schon länger.“

Maren Carrie sei „die gute Seele“ dieser Sprechstunde, lobt sie ihr Chef. Von Anfang an und mit Herz und Seele dabei. „Ohne Maren würde hier nichts laufen“, sagt Dr. Gereon Viefhues, sie habe immer den Überblick und kenne die Geschichten und Krankheitsverläufe. Und auch die anderen im Team zögen vorbehaltlos mit: „Wir haben eine Liste ausliegen, wann welcher Tierarzt die Sprechstunde übernehmen will. Die Liste ist nie leer.“

Das Team in Aktion: Maren Carrie, Azubi Jan Steube und Tierärztin Sophie Wollring mit Mylo. Foto: Sabine Tegeler

Einmal im Monat können Menschen, die es nicht so dicke auf der Tasche haben, ihre Tiere untersuchen lassen. Im provisorischen Behandlungsraum wird geimpft, entwurmt, gechippt. Hunde und Katzen machen den Großteil aus, aber auch das eine oder andere Kaninchen schaut mal vorbei.

Die Tierhalter, die sich am Mittwoch vor der Tür sammeln, haben eines gemeinsam: Ohne dieses Angebot, könnten sie ihren Lieblingen kaum oder nur sehr schwer Versorgung zukommen lassen. „Mein Hund ist chronisch krank“, zeigt Simone auf ihren schon zwölf Jahre alten Labrador-Cane Corso. Etwa 70 Euro kosteten die Medikamente im Monat. Das selbst zahlen? „Das wäre für mich sehr schwierig“, sagt Simone.

Ihre Sitznachbarin Elke, die mit ihrem Shitsu Amy zur Sprechstunde gekommen ist, wird noch deutlicher: „Wenn es das hier nicht gäbe, müsste ich für die Im­pfung erst mal lange sparen.“

Ute Halkiew gehört zu den Stammkunden der Tiersprechstunde. Auch sie, die leidenschaftliche „Katzenmutter“, könnte ihren Vierbeiner ohne das kostenlose Angebot selbst nicht angemessen medizinisch versorgen lassen: „Aber ich habe doch eine Verantwortung für mein Tier“, sagt sie: „Mit Futter und Katzenklo ist es doch nicht getan.“

Ute Halkiew kennt auch die Vorurteile, die Frauchen und Herrchen in ihrer Situation oft entgegenschlagen: „Warum haben Menschen mit wenig Geld dann auch noch Tiere?“ Dabei gebe ihr die Katze so viel. Da sei eben auch diese soziale Komponente, die nicht unterschätzt werden sollte.

Das Angebot der kostenfreien Tiersprechstunde trägt zum größten Teil die Tierklinik. Auf der Homepage wird auf eine Spendenmöglichkeit verwiesen. Außerdem will Dr. Gereon Viefhues noch eine Gelegenheit nutzen: „Nächste Woche haben wir einen Vortrag für Tierärzte bei uns. Da werde ich auch zu Spenden aufrufen.“