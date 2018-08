„Die Kirchenradler“ heißt das Team der evangelischen Kirchengemeinde in Ahlen, das sich ab dem 26. August an der Aktion Stadtradeln beteiligt. „Wir suchen noch Mitradler, die mit uns möglichst viele Kilometer bei der städtischen Fahrradaktion zusammen radeln“, sagt Pfarrerin Martina Grebe bei der Vorstellung am Donnerstag.

Sie ist als Umweltbeauftrage der Kirchengemeinde auch dafür zuständig, dass die Auszeichnung „Der Grüne Hahn“ – ein kirchliches Umweltsiegel – mit Leben erfüllt wird. „Es ist eine der Forderungen, aktiv die Schöpfung zu bewahren. Wie ließe sich das besser machen als mit dem Rad?“, fragt die geistliche Umweltfachfrau.

„Alle sind zum Mitmachen eingeladen, die Lust haben. Auch nicht-evangelische Radler“, schiebt Horst Schulte noch hinterher.

Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, dem größten Netzwerk von Städten und Landkreisen in über zwei Dutzend europäischen Ländern. Damit soll eine bestens bewährte Maßnahme zur wirklich nachhaltigen Mobilität gefördert werden. Im Wettbewerbsrahmen treten unterschiedliche Teams aus Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Bürgern in die Pedale. Dabei geht es einfach darum, so viele Kilometer wie möglich, beruflich und privat, mit dem Rad zurückzulegen.

„Das Ziel der Kampagne ist es, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, betont Radler und Umweltfachmann Manfred Röttjes. Stadtradeln setze ein Zeichen für häufigere Nutzung des klimafreundlichen Rades. Zudem bringe Fahrradfahren noch viel Spaß.

Wer im Team „Die Kirchenradler“ mitstrampeln will, kann sich bei Martina Grebe direkt anmelden, sich über die App oder das Internet anmelden: www.stadtradeln.de.