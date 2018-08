Heu und Stroh für Pferdehalter sind in diesem Jahr knapp und teuer wie nie. Zum einen liegt das am vergangenen Winter, der extrem nass war. Verschärft wird die Situation durch die anhaltende Trockenheit in den zurückliegenden Wochen und Monaten. Das macht sich auch bei der Ponystation „Toni Hämmerle“ negativ bemerkbar: „Die zwei Weiden sind leergefressen und alle Futter- und Streuvorräte unserer Einrichtung aufgebraucht“, berichtet der Vorsitzende Thorsten Pälmke.

Das Hilfswerk für behinderte Kinder stellt das vor besondere Probleme. Neues Heu und Stroh für den kommenden Winter muss angeschafft werden. Und das geht aufgrund der stark gestiegenen Preise massiv ins Geld. „Dabei machen die Futterkosten bei uns den Großteil der Aufwendungen im Jahr aus“, erläutert Pälmke.

Die Finanzspritze der Volksbank, vor Ort in der Ponystation von Bankdirektor Michael Vorderbrüggen zugesagt, kommt da gerade recht. Darüber freuen sich neben dem ehrenamtlichen Team sowie den beiden jungen Helferinnen Leona-Marie und Josephina insbesondere die Stute Kessy und der Wallach Gino, die schon einmal an den drei frisch angelieferten Heuballen knabbern konnten.

Am Sonntag, 2. September, feiert die Ponystation ihr diesjähriges Sommerfest. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, den die „Happy Trumpets“ musikalisch begleiten. Im Anschluss folgt ein abwechslungsreiches Programm: Kutschfahrten, Ponyreiten, eine Tombola und vieles mehr.