Es fehlen noch Hochzeitsgäste

Den Beginn einer großen Filmkarriere will Julia Jacob nicht versprechen. Doch spannende und aufregende Tage am Set, dem jeweiligen Aufnahmeort für den Film „Stadt der Hoffnung“, kann die Ahlenerin mit Wohnsitz in Berlin garantieren. Seit Dienstag läuft in den Räumen des Vereins „keiner geht verloren“ das Casting für den Film. Dabei geht es auch um die Nebenrollen und Kleindarsteller. „Wir benötigen noch ganz viele Komparsen“, bittet die Filmemacherin um Unterstützung.

Denn sie produziert den Film mit extrem schmalem Budget. „Wir sind ein tolles Team, doch bitte bringen Sie sich zum Set selber etwas zu essen mit. Für uns sitzt kein großes Catering mehr dran“, gibt Julia Jacob ihren Darstellern mit auf den Weg. Denn sie investiert lieber in Ausrüstung und für den Film relevante Dinge als in Lachsröllchen.

„Das ist doch mal eine spannende Sache. Da möchte ich schon gern mitmachen“, erklärt der Ahlener Carsten Peter. Ihn fasziniert die Geschichte mit der Nähe zum Bergbau und zur Heimatstadt. Bei diesem etwas anderen Vorstellungsgespräch lauschen die angehenden Mimen zunächst mal gespannt, was ihnen die Filmemacherin zu erzählen hat. Und das ist eine Menge. Denn die Darsteller müssen ja schließlich wissen, wo sie überhaupt mitspielen sollen.

Es ist eine Art Heimatfilm oder besser, ein Jugendfilm. Darunter versteht man einen Spiel-, Dokumentar- oder Kurzfilm, der sich besonders an Jugendliche – von Menschen in der Pubertät bis zum jungen Erwachsenen – wendet.

„Stadt der Hoffnung“ wird ein inklusiver Film. „Mit dabei sind Jugendliche, junge Erwachsene, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Menschen mit Behinderungen“, beschreibt die Produzentin. Die Geschichte erzählt die Identitätssuche der 18-jährigen Selma, der gleichaltrigen Selinay, dem 20-jährigen Eliyas und dem 15-jährigen Enver.

Mit ihnen entfaltet sich ein Bilderbogen der für den Ort spezifischen Gegenwartsgeschichte. Die spielt im Münsterland. Der Streifen zeigt das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne – sowohl der Gegend als auch der vier Hauptpersonen. „Meistens ist unsere Stadt der Ort der Handlung, in dem wir in den sozialen Mikrokosmos der verschiedenen Lebenswelten eintauchen“, umreißt Julia Jacob den Inhalt. So will sie die regionale Gegenwartskultur privater und öffentlicher Kulturräume und oft fremder Kulturen wie die islamische oder aramäische darstellen.

„Das reizt mich schon sehr. Ich habe zwar keine Filmerfahrung, aber früher gern mal Theater gespielt. Wäre toll, wenn ich hier mitmachen könnte“, hofft Tina Risse. Sie hat ein besonderes Interesse, war doch ihre erste und beste Freundin im Mädchenalter eine junge Türkin. Gern würde Tina Risse das in ihre mögliche Rolle einarbeiten.

„Wer sich an diesem Projekt beteiligen möchte, weitere Informationen sind unter www.diezweiteseite.de verfügbar. Jede Beteiligung, gern finanziell oder als Sachbeteiligung, ist willkommen“, wirbt Julia Jacob. Für Unterstützung gebe es unter anderem einen Vermerk im Abspann. Was außerdem noch fehlt, sind Darsteller für eine große türkische Hochzeit. Wer Lust hat, soll sich bis zum letzten Castingtermin am Sonntag, 26. August, per Mail an yagut.janzen@diezweiteseite.de melden. Wer das Filmprojekt finanziell oder materiell unterstützen will, wendet sich mit seinem Schreiben an julia.jacob@diezweiteseite.de.