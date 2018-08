Am Freitagmorgen gegen 10.50 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Beckumer Straße, in Höhe der Einmündung Edison­straße. Dabei wurden drei Autofahrerinnen leicht verletzt.

Eine 45-jährige Ahlenerin befuhr mit ih­rem Pkw die Beckumer Straße in Richtung Orts­ausgang. Sie wollte nach links in die Edison­straße abbiegen, musste verkehrsbedingt aber warten. Eine nachfolgende 46-jährige Autofahrerin aus Buchholz erkannte dies und hielt ihren Pkw ebenfalls an. Eine 41-jährige Ahlenerin reagierte jedoch zu spät und fuhr auf den Pkw der 46-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf den Pkw der 45-Jährigen geschoben. Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt.