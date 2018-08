An einem passenderen Datum hätte das besondere Gedenken an die Ordensgründerin Elisabeth Tombrock in dem nach ihr benannten Seniorenzentrum nicht stattfinden können. Denn nur einen Tag nach ihrer Heilung im Wallfahrtsort Lourdes vor 109 Jahren wurde am Donnerstagabend das besondere Andenken an sie mit der Übergabe von Dokumenten aus dem Familiennachlass bewahrt.

Für den emeritierten Weihbischof Dieter Geerlings war es eine Rückkehr nach Ahlen, er hatte die Kapelle des Elisabeth-Tombrock-Hauses seinerzeit eingeweiht. Er zelebrierte auch den Gottesdienst in der voll besetzten Kapelle und erinnerte an die Ordensgründerin als Frau, die an Maria glaubte: „Sie wurde geheilt, weil Maria ihre Hoffnung war – für mich war sie ein Genie der Hoffnung.“ Leidend unter einer schweren Knochentuberkulose, pilgerte Elisabeth Tombrock in den französischen Wallfahrtsort Lourdes und wurde dort am 16. August 1909 geheilt. In der Folge gründete sie die Ordensgemeinschaft der „Missionsschwestern von der Unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes“.

Zum Gottesdienst und dem anschließendem Festakt waren auch Schwestern der Ordensgemeinschaft, Familienmitglieder Elisabeth Tombrocks sowie Vertreter des Fördervereins gekommen. Rainer Tombrock, ein Großneffe Elisabeth Tombrocks, hatte von seiner inzwischen verstorbenen Mutter die Aufgabe bekommen, umfangreiche Dokumente und Unterlagen der Ordensgründerin aus dem Familienbesitz dahin zu übergeben, „wo es hingehört“. Bei der einfachen Übergabe wollte er es aber nicht belassen, so dass er die Unterlagen vorher gesichtet und die wichtigsten Dokumente in Kopie in drei gebundenen Bücher zusammengefasst hatte. Jeweils ein Exemplar überreichte er Provinzoberin Schwester Andrea sowie Anne Troester als Leiterin des Elisabeth-Tombrock-Hauses. Er habe nun das Vermächtnis seiner Mutter eingelöst, zeigte sich Rainer Tombrock zufrieden.

„ Als Elisabeth Tombrock geheilt wurde, hat die Arbeit in Ahlen geruht. Als Elisabeth Tombrock geheilt wurde, hat die Arbeit in Ahlen geruht. “ Rainer Tombrock

Rainer Tombrock würdigte die Bemühungen in Ahlen, Elisabeth Tombrock in Erinnerung zu behalten: „Die Wertschätzung gegenüber Elisabeth Tombrock in Ahlen ist groß“. Das zeige sich in der Namensgebung des Seniorenzentrums, der Benennung der Elisabeth-Tombrock-Straße und auch der Gedenktafel am Geschäftshaus in der Oststraße, dem Ort ihrer Geburt. „Als Elisabeth Tombrock geheilt wurde, hat die Arbeit in Ahlen geruht“, erinnerte Rainer Tombrock an die historischen Tage im Jahr 1909.

Provinzoberin Schwester Andrea zeichnete das Leben Elisabeth Tombrocks nach, die weltweit Missionsstationen aufbaute. „Nach der Heilung fühlte sie, dass ihr Leben eine andere Wendung nehmen muss – sie war eine kraftvolle Persönlichkeit.“ Am Standort Münster gibt es nur noch 20 Schwestern des Ordens. In weltweit fünf Kontinenten sind aber noch etwa 380 Schwestern in der Missionsarbeit tätig. Auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger, zugleich Schirmherr des Fördervereins des Seniorenzentrums, würdigte Elisabeth Tombrock als große Tochter der Stadt Ahlen.

Ein Teil des Familiennachlasses verbleibt im Elisabeth-Tombrock-Haus und soll in einer Vitrine gezeigt werden, die Rainer Tombrock und der Förderverein zur Verfügung stellen. Den anderen Teil nahm Ordensschwester Gertrud entgegen. Sie hatte viele Jahre das Archiv des Ordens in New Jersey betreut, in dem auch das Sterbebett Elisabeth Tombrocks steht.