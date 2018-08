Das beliebte Gutscheinheft der Stadtwerke Ahlen kommt in diesem Jahr mit einem neuen Namen daher. Jetzt heißt es passend zum Abrechnungswesen des Energieversorgers „Mein.Ahlen.Gutscheinheft“. „Dazu haben wir die Auflage mit rund 3000 Stück annähernd verdoppelt“, sagte Hans Jürgen Tröger, Geschäftsführer der Stadtwerke, bei der Vorstellung des neuen Hefts am Freitag in der Unternehmenszentrale an der Indu­striestraße.

Es sind im Wesentlichen die bekannten Wiederholungstäter, die das Heft bestücken. Lediglich das Kletterzentrum auf der Zeche ist wegen der Aufgabe (die „AZ“ berichtete) raus. Dafür ist das „ShimSham“ als neuer Partner hineingekommen. „Das spricht für die Win-Win-Situation, die unser Heft allen Beteiligten bietet“, findet der Stadtwerkechef. Für den Verbraucher gibt es zahlreiche Preisnachlässe bei den zwei Dutzend Partnerunternehmen. Dabei liegt der Fokus besonders auf dem Energiesektor. Allein 13 Installateurbetriebe bieten Vergünstigungen für die Wartung von Heizungsanlagen und andere Dienstleistungen. „Wer allein für eine solche Heizungswartung das Heft erwirbt, hat schon Gewinn gemacht“, betont Stadtwerke-Marketingmann Marco Kissler. Dazu kommen noch etliche Rabatte in Ahlener Geschäften. Von Blumen bis Zweirad reicht die Palette der Gutscheine. „Clever einkaufen und sparen“ lautet die Devise.

Natürlich werben die Stadtwerke auch in eigener Sache. So fördern sie den Wechsel von Öl oder Festbrennstoffen auf Erdgas-Brennwertheizungen mit 300 Euro. „Dazu stärken wir die Identifikation mit unserer Stadt und das Wir-Gefühl“, ist sich Tröger sicher. Das neue Heft ist in der Geschäftsstelle der Stadtwerke an der Industriestraße gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro erhältlich und ist bis zum 31. Juli 2019 gültig. Weitere Informationen un­ter www.stadtwerke-ahlen.de.