Am kommenden Samstag, 25. August, gibt es wieder ein besonderes Ereignis im Kunstmuseum Ahlen. Die Künstlerinnen Ines Braun und Iris Stephan, die für die aktuelle Ausstellung „Sammlung plus – Paartherapie“ verantwortlich sind, kommen zu einer Kunstaktion ins Haus. Anlass ist das Erscheinen des lang ersehnten Kataloges, der ihre künstlerischen Dialoge im Museum mit großformatigen Bildern und Texten dokumentiert. Fast genau zur Halbzeit der Ausstellungslaufzeit wird er nun präsentiert und mit der Kunstaktion „Salatbuffet“ garniert.

An diesem Salatbuffet werden die Kölner Künstlerinnen je nach Wetter im Garten oder im Haus allerlei Zutaten anbieten, die man sich für seinen Teller aussuchen kann. In dieser Hinsicht läuft alles wie bei ei­nem normalen Buffet ab, nur dass diesmal nichts Essbares auf dem Teller liegen wird, sondern Ingredienzien für ein Kunstwerk, das ganz nach dem Geschmack des Gastes ausfallen wird.

Diese originalen Kunstwerke des Kölner Künstlerinnenduos kann man an diesem Nachmittag für einen erschwinglichen Betrag erwerben, mit dem Katalog zusammen sogar zu einem besonderen Vorzugspreis. Leichtfüßig, etwas provokant und humorvoll wird es zugehen, so wie in der Ausstellung, die zwischendurch alleine, in begleiteten Kurzführungen oder zum Abschluss der Aktion um ca. 18 Uhr zusammen mit den Künstlerinnen zu besichtigen ist.

Auf Einladung des Förderkreises des Kunstmuseums steht die Veranstaltung allen Interessierten offen, sie beginnt um 16 Uhr. Für kleine Verköstigungen sorgt das Museum. Der Eintritt ist frei. Spontane Gäste sind zwar willkommen, zur Erleichterung der Planung bittet das Museum jedoch um Anmeldung unter Telefon 91 83-0 oder -50.