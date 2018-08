Unbekannte Personen brachen zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 5.40 Uhr, in das Hugo-Stoffers-Heim an der Richard-Wagner-Straße ein. Die Täter traten im Gebäude mehrere Türen auf, stahlen nach ersten Ermittlungen aber scheinbar nichts. Mehr Beute gab es hingegen im Elisabeth-Tombrock-Haus, aus dem ebenfalls ein Einbruch gemeldet wird. Unbekannte Personen brachen zwischen Freitagabend und Montagmorgen in den Bürotrakt der Einrichtung an der Kapellenstraße ein. Der oder die Täter stahlen Bargeld und beschädigten mehrere Schränke der Büroräume. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Ahlen unter Telefon 96 50 entgegen – oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.