Unbekannte Personen brachen zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 5.40 Uhr, in das Hugo-Stoffers-Heim an der Richard-Wagner-Straße ein. Die Täter traten im Gebäude mehrere Türen auf, stahlen nach ersten Ermittlungen aber scheinbar nichts. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 96 50, entgegen.