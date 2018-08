Ein Zeuge machte sich am frühen Sonntagmorgen gegen 3.05 Uhr am Museumsplatz bemerkbar, als eine Gruppe von unbekannten Personen mehrere Warnbaken in die Werse warf. Entdeckt ließ die Personengruppe von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchtete. Der Ahlener konnte angeben, dass zwei Personen ein dunkles T-Shirt mit einem Werbeaufdruck der Marke „Jägermeister“ trugen. Während der Fahndung traf die Polizei auf drei Personen im Alter von 25 bis 29 Jahren, die ein vom Zeugen beschriebenes T-Shirt trugen. Ob das Trio an der Tat beteiligt war, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Weitere Zeugen können sich bei der Polizeiwache am Südberg melden.