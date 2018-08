Schwitzen mit Event-Charakter

Dieser Montag war für Hans Jürgen Tröger mal richtig gut zu gebrauchen. Gleich zwei erfreuliche Nachrichten konnte der Geschäftsführer der Bädergesellschaft Ahlen zu Wochenbeginn verkünden, die erste mit spürbarer Erleichterung. Nach Abschluss der außerplanmäßigen Fliesenausbesserungsarbeiten kann das Parkbad am kommenden Dienstag, 28. August, wieder in Betrieb gehen – mit dann zweiwöchiger Verspätung zwar, aber noch rechtzeitig vor Ende der Sommerferien, so dass Schulen und Vereine nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben. Und während gestern das 25-Meter-Becken wieder geflutet wurde, fiel im Außenbereich der Startschuss für den Bau der neuen Aufguss-Sauna.

Zunächst warf Tröger beim Pressetermin einen Blick in das noch leere große Schwimmbecken und stellte fest: „Die Fliesen halten.“ Der über jeden Zweifel erhaben klingenden Aussage seines Chefs schob Bäderbetriebsleiter Thomas Schliewe ein hoffnungsvolles „Toi-toi-toi!“ hinterher. Ihm steckt der Schreckmoment noch in den Knochen, als er am 8. August registrierte, wie sich an mehreren Stellen am Beckenboden die Fliesen gelöst und verschoben hatten, teilweise gesprungen waren (die „AZ“ berichtete). Woraufhin rund 900 000 Liter Wasser wieder abgelassen – und zur Freude der Fische – in den Teich des angrenzenden Saunadorfs gepumpt werden mussten, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Die lässt sich schwerlich mit hundertprozentiger Sicherheit klären. Das schriftliche Gutachten liege noch nicht vor, sagt Hans Jürgen Tröger, es hätten wohl „verschiedene Faktoren zusammengewirkt“. Der Stadtwerke-Chef ist auf jeden Fall froh, dass die Firma, die beim Bau des 2013 eröffneten Parkbades die Fliesen verlegt hatte, nun auch die Schäden im Wege der Kulanz behoben hat. Insgesamt etwa 30 Quadratmeter wurden ausgetauscht.

Die Fliesenschäden im Parkbad sind beseitigt. Foto: Peter Harke

Ortswechsel nach draußen, wo der Ahlener Bauun­ter­nehmer Otto de Vries just dabei ist, mit einem Bagger mehr als hundert Kirschlorbeerbüsche einzeln aus der Erde zu rupfen – so vorsichtig wie möglich, damit sie an anderer Stelle wieder eingepflanzt werden können. Der begrünte Erdwall am Rande der Rasenfläche hinter dem Parkbad muss jedenfalls weichen für die neue Aufguss-Sauna, die nach den Worten von Thomas Schliewe „voraussichtlich“ Anfang bis Mit­te November fertiggestellt sein soll. Mit dieser Investition – 230 000 Eu­ro beträgt laut Hans Jürgen Tröger das vom Aufsichtsrat bewilligte Budget – erfüllt die Bädergesellschaft einen lang gehegten Wunsch vieler Stammgäste. Bei einer im Herbst vergangenen Jahres durchgeführten Kundenbefragung war die Enge in der heutigen, nur für 20 Besucher ausgelegten, oft aber überfüllten, weil besonders beliebten, Aufguss-Sauna einer der wenigen Kritikpunkte, jedoch der mit Abstand am häufigsten genannte.

