Die „Werseborussen“ sind der einzige eingetragene BVB-Fanclub in Ahlen, er gründete sich am 7. September 2013 mit 23 Mitgliedern im Bürgerzentrum Schuhfabrik. Inzwischen ist er auf 32 Mitglieder angewachsen. Das traditionelle Sommerfest nutzte der Club deshalb auch zu einer vorgezogenen Jubiläumsfeier im Garten des stellvertretenden Vorsitzenden Markus Link.

Eingeladen waren auch BVB-Anhänger von den befreundeten Fanclubs aus Calbe an der Saale und aus Bomlitz in der Lüneburger Heide. Der erste Teil des Sommerfestes bestand aus einer Planwagenfahrt am Nachmittag, ehe dann nach der Rückkehr die beiden Dortmunder Ehrengäste Siggi Held und Maskottchen „Emma“ auf die Fans warteten. Wobei Markus Link sie schon vorher zu Hause em­pfing und er und Held ein Wiedersehen feiern konnten, hatten sie doch schon beim letzten Grünkohlessen beim BVB an ei­nem Tisch gesessen.

Das BVB-Idol Siggi Held kann auf eine große Fußballerkarriere zurückblicken. Er gehörte zusammen mit Reinhard Libuda und Lothar Emmerich zum ruhmreichen Dortmunder Team, dass 1966 als erste deutsche Mannschaft gegen den FC Liverpool den Europapokal der Pokalsieger holte. Mit der Nationalelf, für die er 41-mal auflief und fünf Tore schoss, wurde er im gleichen Jahr bei der WM in England Vize-Weltmeister. Nach Beendigung seiner Spielerkarriere arbeitete er als Vereinstrainer u.a. beim FC Schalke 04, dem türkischen Club Galatasaray Istanbul und dem VfB Leipzig. Anschließend trainierte er die Nationalmannschaften von Malta und Thailand.

Noch mit heute 76 Jahren fährt Siggi Held mit Fanbetreuerin Petra Stüker zu Besuchen bei den Fanclubs des Ruhrpottvereins. „Ich mache das gerne, es macht Spaß und ist immer ganz lustig“, verriet er der „AZ“. „Echte Liebe“ eben.