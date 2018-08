Der aus den USA. abgeschobene frühere SS-Mann Jakiw Palij wird in einer Senioreneinrichtung in Ahlen untergebracht. Das hat der Landrat des Kreises Warendorf, Dr. Olaf Gericke, am Dienstag erklärt. Dem Kreis war am 7. August von der Landesregierung „die Übersendung eines Erlasses des Bundesinnenministeriums zur Aufnahme des 95-jährigen Mannes mit NS-Hintergrund angekündig worden”, heißt es in einer Stellungnahme des Kreises. Gleichzeitig sei die Behörde darauf hingewiesen worden, dass dem Mann eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen sei - aus „völkerrechtlichen oder dringend humanitären Gründen oder zur Wahrung der politischen Interessen der Bundesrepublik”. Die Auswahl des Unterbringungsortes habe ausschließlich in der Entscheidung von Bund und Land gestanden.

Palij war am Dienstagmorgen am Düsseldorfer Flughafen gelandet. Die USA hatten den früheren Aufseher im Konzentrationslager Trawniki im besetzten Polen nach Deutschland abgeschoben.

Dieses vom US-Justizministerium zur Verfügung gestellte Foto zeigt männliche Gefangene im früheren Konzentrationslager Trawniki im besetzten Polen. In dem KZ war der frühere SS-Mann Jakiw Palij Aufseher. Foto: Uncredited/US Department of Justice/dpa

USA ordneten Abschiebung schon 2004 an

„Um das Freiheitsversprechen zu wahren, das Holocaust-Opfern und ihren Familien gegeben wurde“, habe Präsident Donald Trump die Abschiebung des heute 95-Jährigen zur Priorität gemacht, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Die Vereinigten Staaten werden niemanden tolerieren, der NS-Verbrechen und andere Menschenrechtsverstöße unterstützt hat, und diese Personen werden auf amerikanischem Boden keine Zuflucht finden, hieß es.

Palij, der auf dem Gebiet der heutigen Ukraine geboren wurde, sei 1949 in die USA ausgewandert und habe 1957 die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Er habe den USA damals seine Nazi-Vergangenheit verheimlicht und angegeben, auf einem Bauernhof und in einer Fabrik gearbeitet zu haben. Ein US-Gericht hatte dem früheren SS-Mann bereits 2003 die Staatsbürgerschaft entzogen. 2004 sei seine Abschiebung erstmals angeordnet worden, bis jetzt aber ohne Erfolg geblieben, so die Mitteilung.

Der Abschiebung seien „umfangreiche Verhandlungen“ vorausgegangen, hieß es darin weiter. Der Vorgang fördere „die Zusammenarbeit mit einem zentralen europäischen Bündnispartner der Vereinigten Staaten.“