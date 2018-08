Vor zehn Jahren wurde der Treffpunkt Dachgarten bei Innosozial im Zeppelincarree ins Leben gerufen. Das soll am Montag, 10. September, von 15.30 bis 18.30 Uhr gefeiert werden.

„Vor zehn Jahren haben wir klein angefangen“, erinnerte sich Angelika Martin-Wild, Innosozial-Fachbereichsleiterin für den Familienunterstützenden Dienst. Ziel war es, für Menschen mit und ohne Behinderung Freizeit- und Beratungsangebote zu machen. Das wöchentliche Montagscafé zwischen 15.30 und 17 Uhr bietet sich an, beim Kaffee einfach mal ins Gespräch zu kommen. Ergänzt wird es durch das monatliche Café- und Frühstücksangebot an Samstagen und das monatliche Freitagskegeln. Schon kurz nach der Einrichtung des Treffpunkts wurden auch Ausflüge angeboten.

Zum runden Geburtstag am 10. September hat das Innosozial-Dachgarten-Organisationsteam mit Angelika Martin-Wild, Musiktherapeutin Angelika Anhalt, Sozialpädagogin Barbara Keimeier und Diplom-Sozialarbeiter Hendrik Nonhoff ein unterhaltsames Rahmenprogramm ausgearbeitet. So präsentiert der Zauberer Ludgero seine Kunststücke. Spannend wird es bei der Verlosung verschiedener Gutscheine. Der Hauptpreis ist ein Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro. Zur gemütlichen Atmosphäre trägt auch ein Grillbuffet bei. Langjährigen und neuen Besuchern bietet sich so die Gelegenheit zum Austausch.

Eingeladen sind alle Interessierten. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings wird bis zum 31. August um Anmeldung unter Telefon 7 09 90 gebeten, damit das Organisationsteam bei der Verpflegung besser planen kann.