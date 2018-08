Ahlen -

Seine Lieder gehen unter die Haut. Das bekamen bereits die Besucher des Konzerts von „Falk & Son“ am 7. April vergangenen Jahres in der Pauluskirche zu spüren. Am 7. September ist Sohn Paul an selber Stelle wieder zu Gast, diesmal allerdings ohne Vater. Im Gepäck sein erstes Album „1000 Lieder“.