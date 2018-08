In hellen Flammen stand am Mittwochmorgen eine Böschung im Garten des ehemaligen Amtshauses an der Warendorfer Straße. Bewohner hatten dort Laub und Äste aufgehäuft, um Tieren eine Schutz- und Brutmöglichkeit zu bieten. Die Feuerwehr rückte gegen 8.50 Uhr mit Kräften der Hauptwache und des Löschzugs Vorhelm unter Einsatzleitung von Michael Witkenkamp nach Tönnishäuschen aus. Innerhalb weniger Minuten war das Feuer erstickt. Warum es entstand, ist unklar. Die Anwohner schließen eine Selbstentzündung durch Sonneneinstrahlung aus, da der Bereich zum Zeitpunkt des Einsatzes komplett im Schatten lag. Möglicherweise war eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe eines Passanten verantwortlich.