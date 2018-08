Mit 18 „Richtigen“ in den Lostopf

Das „PedAhlen“- Quiz hatte es in sich. Zumindest konnte niemand der 112 Teilnehmer alle 20 Fragen richtig beantworten. Was aber nicht schlimm war, auch mit 18 richtigen Antworten wanderten die Einsendungen in einen Lostopf, aus dem 15 glückliche Gewinner gezogen wurden. Ihnen winkten typische Preise zum Radfahren.

Am Dienstagnachmittag kamen die Gewinner im Rathaus zusammen. „Wir wollen, das Radfahren mehr Spaß macht“, gab Bürgermeister Dr. Alexander Berger als Ziel aus. Deshalb habe Ahlen sich mit dem Radverkehrskonzept auf den Weg gemacht, um noch fahrradfreundlicher zu werden. Dazu gehöre auch, dass das Verständnis für den jeweils anderen Verkehrsteilnehmer sensibilisiert wird. Das Quiz sei eine Aktion auf dem Weg dorthin gewesen. Das mit David Knorr nun auch ein Mobilitätsmanager angestellt ist, zeige, wie ernst die Stadt diese Aufgabe nehme.

„Ich habe als Fachmann auch nicht alle 20 Fragen richtig beantwortet“, tröstete David Knorr die Teilnehmer des Preisausschreibens. Schließlich waren die Aufgaben auch anspruchsvoll, wie Angelika Schöning, zuständig für die „PedAhlen“-Kampagne, zugab. Nur vier Fragen hätten sämtliche Teilnehmer richtig beantwortet. Darf man mit einem Fahrrad über einen Zebrastreifen fahren oder gehen? Das war nur eine. Man darf, vorausgesetzt, es werden keine anderen Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet.

Am 5. Mai war der Startschuss für das Quiz, am 1. Juli Einsendeschluss. Wer den verpasst hat, aber seine Radfahrkenntnisse noch testen will, der kann sich unter www.pedahlen.de zunächst weiterhin an den Fragen versuchen. Der Bürgermeister jedenfalls sah das Quiz als Erfolg und schloss nicht aus, dass es vielleicht sogar eine weitere Auflage geben wird.

Die Preise spendeten das Fahrradhaus Dammann und die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS). Eine Gepäckträgertasche gewann Luisa Weißen, eine Lenkertasche Doris Gramatke. Über einen Fahrradhelm durfte sich Janine Holste freuen, über eine Seitentasche Dominik Groß. Einen neuen Sattel konnte Patrick Möllenhoff in Empfang nehmen, Siegfried Thießen eine Satteltasche. Gutscheine über eine Fahrradinspektion erhielten Ralf Klockenbusch, Dorothee Franzmann und Elisabeth Recker. Fahrradschlösser gingen an Bernhard Peckedrath, Marie-Theres Mersmann und Monika Niediek. Einen Fahrradcomputer kann Marcel Nissyt zukünftig einsetzen, Andreas Greve und Renate Horstdaniel werden mit ihren neuen Speichenreflektoren besser gesehen.