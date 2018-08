Titel mit vollem Einsatz verteidigt

Die erste Null wurde im Vorjahr gefeiert, in diesem Jahr die erste Schnapszahl: In seine elfte Auflage ging am Dienstagnachmittag das Beachvolleyballturnier „Polizei gegen Feuerwehr“, in dem Dienstgruppen und Wachabteilungen aus Ahlen, Beckum und dem Kreishaus gegeneinander antreten.

Die neuen Spitzenreiter waren am Ende die alten, denn die Mannschaft Polizeiwache Ahlen I hatte nach spannenden Duellen die Nase vorn und durfte die Ehrentafel ein weiteres Mal mit zum Südberg nehmen.

Ausrichtungsort des Turniers war erneut der Sportpark der TuS Westfalia Vorhelm. „Wir sind immer sehr gerne hier. Nicht nur, weil die Platzanlage gut und für uns alle zentral liegt, sondern auch aufgrund der Infrastruktur vor Ort“, sagte Mitorganisator Frank ­Schroers. So können die Teilnehmer sowohl Duschen und Sanitäranlagen des Vereins als auch die Kühlungsanlage des Clubheims für die Verpflegung nutzen. „Dafür sind wir sehr dankbar.“

Die Beteiligung wertete Schroers ebenfalls als erfreulich. „Es sind mehr Leute da als im Vorjahr – auch interessierte Zaungäste“, sagte er im Gespräch mit der „Ahlener Zeitung“. Im Sand angetreten waren diesmal sechs Mannschaften: Polizeiwache Ahlen I, Polizeiwache Ahlen II, Polizeiwache Oelde, Polizeiwache Beckum, Zentrale Aufgaben (ZA) der Kreispolizei Warendorf und Feuerwehr Ahlen. Die Feuerwehrkameraden aus der Nachbarstadt Beckum bedauerten es, in diesem Jahr kein Team stellen zu können – bedingt durch die Urlaubszeit. Beim zwölften Turnier dieser Art im Sommer 2019 wollen sie aber auf jeden Fall wieder mit von der Partie sein, hieß es im Vorfeld.

Beachvolleyballturnier Polizei gegen Feuerwehr 1/33 Viele spannende Duelle lieferten sich die Teams der Polizei- und Feuerwehrkräfte. Foto: Christian Wolff

Die Wettkämpfe am Dienstag waren mitunter schweißtreibend. Die Temperaturen waren zwar nicht mehr so tropisch wie in den Wochen zuvor, aber die Abkühlung im eigens aufgebauten Planschbecken ließen sich einige Spieler in den Pausen nicht nehmen. Gleich in der ersten Partie holte Polizeiwache Ahlen I 18 Punkte, die Gegner aus dem Kreishaus immerhin 16. Im weiteren Verlauf hielten die späteren Pokalsieger den Wert bei konstanten 15 Punkten. Den höchsten Wert schafften später die Damen und Herren von „Polizeiwache Ahlen II“ mit 19 Punkten im Spiel gegen die Ahlener Feuerwehr, die auf 17 kam.

Die Endergebnisse: Polizeiwache Ahlen I auf Platz 1 mit 5:0 Siegen und 78:41 Ballpunkten, Polizeiwache Beckum auf Platz 2 mit 4:1 Siegen und 72:47 Ballpunkten, Zentrale Aufgaben (ZA) der Kreispolizei Warendorf auf Platz 3 mit 2:3 Siegen und 64:62 Ballpunkten, Feuerwehr Ahlen auf Platz 4 mit 2:3 Siegen und 57:69 Ballpunkten, Polizeiwache Oelde auf Platz 5 mit 1:4 Siegen und 48:67 Ballpunkten sowie Polizeiwache Ahlen II auf Platz 6 mit 1:4 Siegen und 54:77 Ballpunkten.

Für die Zweit- und Drittplatzierten gab es bei der Siegerehrung noch kleinere Präsente. Im kommenden Jahr richtet erneut das erste Team der Polizeiwache Ahlen das Turnier aus.