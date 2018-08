Das Badewannenrennen der KLJB Ahlen startet am Sonntag, 26. August, um 11 Uhr. Austragungsort ist wie gewohnt die Werse an Verings Mühle (Prozessionsweg) in Ahlen.

14 Gruppen gehen mit ihren selbst umgebauten Badewannen an den Start. Die Teams kommen größtenteils aus der Ahlener Landjugend, aber auch andere Landjugenden aus dem Kreis sind dabei. Die Teilnehmer messen sich in drei Disziplinen: Gestartet wird mit dem Zeitrennen, bei dem sich zwei Teams gleichzeitig dran machen, die 200 Meter lange Strecke mit Wendebojen möglichst schnell zurückzulegen. Erst das Anschlagen einer zwei Meter hoch angebrachten Glocke im Zielbereich stoppt die Zeit.

Beim Chaosrennen gehen alle Badewannen gleichzeitig – bei hoher Beteiligung auch in zwei Gruppen geteilt – an den Start, wobei die langsamsten Gruppen des Zeitrennens die Pole-Position bekommen und die schnelleren hintere Startplätze erhalten. Am Chaos führt also kein Weg vorbei.

Die dritte Disziplin stellt ein Schönheitswettbewerb dar, bei dem die Zuschauer per Wahlzettel für die optisch schönste Badewanne abstimmen können. Den Gewinnern sowie den zweiten und dritten Plätzen beider Rennen und des Schönheitswettbewerbs winken natürlich Preise. Für das leibliche Wohl aller ist gesorgt und für die jüngeren Zuschauer gibt es eine Hüpfburg.