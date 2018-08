Zum „Tag der Polizei“ lädt die Kreispolizeibehörde Warendorf in diesem Jahr am Sonntag, 2. September, auf die Ahlener Wache am Südberg ein. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr präsentiert sich die Polizei mit ihren vielfältigen Aufgaben, von der Unfallaufnahme bis zur Kriminalprävention.

„Wir bieten ein interessantes Programm, das die ganze Bandbreite der Polizeiarbeit widerspiegelt“, verspricht Landrat Dr. Olaf Gericke. Zusätzlich beteiligen sich die Verkehrswacht, der Verein „Horizonte e.V.“ mit einer Fahrradcodieraktion und die Notfallseelsorge des Kreises. Für die kleinen Gäste spielt die Verkehrspuppenbühne. Ein Höhepunkt ist die Vorführung der Diensthundeführer, die die Leistungsfähigkeit der vierbeinigen Helfer unter Beweis stellt. Für die Verpflegung sorgt das Deutsche Rote Kreuz.