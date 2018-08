Rund einen Monat früher werden sie geerntet. Und es gibt weniger Kürbisse pro Pflanze. Mit diesen zwei Sätzen umreißt Jutta Eckervogt die Auswirkung der Dürre auf die Ernte in dieser landwirtschaftlichen Nische. Ihr Hof ist sicher jedem bekannt, der sich häufiger zwischen Walstedde und Ahlen bewegt. Blumenwiesen und Kürbisse zieren zwischen September und Oktober in allen Größen und Formen den Hof.

„Damit sind wir in diesem Jahr gut einen Monat früher dran als sonst“, sagt die Landwirtin. Denn: Was sonst erst im September reif ist, zeigt sich nun schon im August erntebereit. Viele Pflanzen haben einfach das Wachstum früher eingestellt und sind, wie der Bauer sagt, „notreif“. Das zieht sich durch die ganze umfangreiche Palette des Hofes.

Dessen Hauptgeschäft ist zwar die Schweinehaltung. Doch dabei haben die Eckervogts Blumen, Kartoffeln und mehr – wie die genannten Kürbisse – als Alternativen im Angebot. Letztere in über 120 Arten. „Von diversen Speisekürbissen bis hin zu Halloween-Kürbissen und Zierkürbissen reicht unser Angebot“, zählt Jutta Eckervogt auf.

Die ständige Bewässerung war in diesem Sommer nötig. Foto: Peter Schniederjürgen

Und hier, schätzt die Bauernfamilie, sind die Einbußen auf rund ein Fünftel des normalen Ertrages. „Damit sind wir auf der besseren Seite. Die Kollegen mit Milchwirtschaft trifft es deutlich härter“, ist Rainer Eckervogt klar. Denn deren Wiesen und Grünflächen sehen aus wie Eckervogts Blumenwiese. Oder besser: sähen so aus – denn der Landwirt aus Passion hat für die überschaubare Größe der Blumenwiese Rettungsmaßnahmen eingeleitet. „Mit der großen und gereinigten Pflanzenschutzspritze hinterm Traktor haben wir die Beete bewässert. Schon ein paar tausend Liter täglich“, schmunzelt Eckervogt. Dafür sind die Beete tatsächlich weitgehend bunt geblieben. Doch die Sonnenblumen sind dennoch ziemlich mickrig. Was sonst stattliche Höhen erreicht, dümpelt in diesem Sonnenjahr um einen Meter Höhe oder etwas drüber herum.

Dennoch gibt‘s für Blumenfreunde genug Auswahl. Für die Familie erfreulich: Die Zahlungsmoral der Kunde ist gut. „Wir können hier eigentlich nicht über Diebstähle klagen“, freut sich die Landwirtin. Zwar könne sie „keine Stängel zählen“, aber der Eindruck sei positiv. „Die meisten Blumenfreunde mögen wohl bezahlte Blumen lieber“, zwinkert sie.