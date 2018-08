Verzweifelte Blicke bei zwei jungen Afrikanern: „Wo fährt denn jetzt der Bus nach Beckum ab?“ Sie stehen hinter dem Bahnhof auf dem Park-and-Ride-Parkplatz, wohin sie jemand irrtümlicherweise geschickt hat. Der Beckumer Bus verkehrt nämlich weiterhin ab dem Haltepunkt vor dem Bahnhof, nur nicht von gewohnter Stelle, sondern dort, wo auch der Bus in die Zechenkolonie abfährt.

Die dreiköpfige Familie, die auf dem Bahnhofsvorplatz vergeblich Ausschau nach dem Bus nach Warendorf hält, ist dagegen hier falsch. Wegen der Vollsperrung des Knotenpunktes Am Bahndamm / Oststraße /Moltkestraße wurden die Linien S 35 und R 51 nach Vorhelm bzw. Warendorf provisorisch auf den Park-and-Ride-Parkplatz hinter dem Bahnhof verlegt. Mit viel Fantasie kann man dem lieblos und wenig sachgemäß aufgepappten Infoblatt der Firma Breitenbach diese Änderung entnehmen. Aber mit wenig bis gar keinen Sprachkenntnissen ist der Hinweis nicht zu verstehen. Also einmal quer durch den Bahnhof, für einen Sprint reicht die Zeit bis zur Abfahrt gerade noch.

Bei der Firma Breitenbach in Hamm nimmt man den Hinweis auf die mangelhafte Information ratlos an. „Erwarten Sie jetzt, dass wir etwas tun?“, wird der Anrufer gefragt. Und bei der Stadt? Aus dem Rathaus heißt es seitens der zuständigen Fachverwaltung: Es seien doch nur noch wenige Tage bis zur Freigabe des Kerkmann-Platzes am 7. September. Danach normalisiere sich doch alles wieder.

Szenenwechsel – selbes Umfeld: Jetzt haben es die Taxifahrer polizeiamtlich: Die Ampel auf der Verkehrsinsel vor dem Bahnhof hat für sie keine Bedeutung. Das bestätigt Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk auf Anfrage. In der Antwort heißt es: ,„Für die Verkehrsraumgestaltung ist an dieser Stelle die Stadt Ahlen zuständig. Die Anbringung der in Rede stehenden Ampel (versetzte Aufstellung des Ampelmastes) widerspricht aus Sicht der Verkehrslehre dem Prinzip der ,Einheit von Bau und Betrieb‘ und sorgt im Alltag für Unsicherheiten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Polizei dort Taxifahrer wegen des Nichtbeachtens von Rotlicht angehalten und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet hat. Wir werden unsere Kräfte des Wach-, Bezirks- und Verkehrsdienstes über die besondere bauliche Situation informieren und sensibilisieren.“

Die Stadt hatte in gleicher Weise reagiert und der Ampel nur eine Funktion für den geradeaus fahrenden Kfz-Verkehr in Richtung Südstraße zugeordnet.