Die Sitzung, die um 17 Uhr beginnt, findet am Ort des Geschehens statt: im ehemaligen „Hotel am Park“ an der Parkstraße, wo das Projekt in Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bunds Regionalverband Münsterland (ASB) durchgeführt wird.

Laut Mitteilungsvorlage der Verwaltung richtet sich das Angebot im „Haus der Talente“ speziell an allein reisende junge Erwachsene mit Fluchtgeschichte, die bereits eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, die sie berechtigt, SGB-II-Leistungen zu beziehen.

Das Projekt strebt die gezielte Förderung der sozialen Integration, den umfassenden Abbau von Zugangsbarrieren, die Entwicklung von individuell passförmigen und realisierbaren Zukunftsperspektiven sowie die Schaffung von niedrigschwelligen Übergängen zum nachbarschaftlichen und städtischen Leben in Ahlen an.

Es ist am 1. Juli gestartet und zunächst auf drei Jahre angelegt. Die Personalkosten werden maßgeblich aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie gefördert. Die Stadt Ahlen stellt dem Träger die Immobilie für den Projektzeitraum mietzinsfrei zur Verfügung.

Die Fachbereichs- und die Hausleitung des Arbeiter-Samariter-Bunds werden in der Sitzung das „Haus der Talente“ und das Konzept des dahinter stehenden Integrationsprojektes im Einzelnen vorstellen.