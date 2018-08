Dabei stand der Freitagabend mit dem Avantgardenfest besonders im Zeichen der Nachwuchsschützen. Zum Auftakt trafen sich alle Uniformierten am frühen Freitagabend am Autohaus Ostendorf, Am Vatheuershof, um sich mit ersten Kaltgetränken auf das Schützenfest einzustimmen. Zusammen mit dem noch amtierenden Königspaar Sandra Lerley und Ralf Schulz-Kirst sowie Avantgarden­könig Jan Usselmann zog die Schützengemeinde nach einem ersten Antreten über die Dolberger Straße zum Festplatz an der Friedrich-Ebert-Halle.

Dort wurde vor der Sporthalle ein weiteres Mal Aufstellung bezogen, schließlich sollte das Hissen der Vereinsflagge nun endgültig anzeigen, dass das Hochfest des Vereins begonnen hat. Feierlich zogen die Majestäten mit ihrem Hofstaat durchs Spalier der Schützen in das Festzelt ein.

„Heute Abend feiern wir etwas anders“, setzte der Vereinsvorsitzende Dietmar Kupfernagel die Avantgarde in seiner Begrüßung in den Mittelpunkt. Denn die Gestaltung des Abends lag ganz in den Händen des Nachwuchses: „Es ist euer Fest, denn ihr seid die Zukunft!“ Beim Blick in die Vergangenheit sah Kupfernagel viele Schützen, die aus den Avantgarden der Gründungsvereine „Hoher Norden“ und des „Bürgerschützenvereins Süden“ hervorgegangen sind. Gerade heute sei es daher wichtig, immer wieder neue Impulse zu setzen. Insofern sei es schön, dass auch Avantgardisten befreundeter Vereine gekommen sind.

Feierlich umrahmt vom Spalier der Schützen umrahmt zog das noch amtierende Königspaar Sandra Lerley und Ralf Schul-Kirst in das Festzelt ein. Foto: Ralf Steinhorst

Die Avantgardisten nutzten den Schützenfestauftakt auch dazu, sich bei einigen Schützen zu bedanken, die sich um das traditionelle Laubholen verdient gemacht hatten. Für Uwe Gollnisch, Jörg Möllenhecker, Thomas Schapler und Veit Scholdra hatte Joel Gollnisch-Garcia, Hauptmann der Avantgarde, zum Dank Präsente vorbereitet.