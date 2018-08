Der Sommerausflug der CDU Albersloh führte zur Zeche Westfalen in Ahlen. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Ortsunion, Henning Rehbaum, wurde zunächst das Grubenwehrmuseum besichtigt. Anschließend ging es zu den Fördertürmen.

Mit einem Film über die Steinkohle, der anschaulich das Arbeitsleben auf einer Zeche beleuchtete, fanden die 15 Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen den thematischen Einstieg. Detlef Aßmann vom Grubenwehrmuseum führte anschließend mit der Vorstellung der Exponate in die Welt des Bergbaus ein.

Werner Danzer und Jörg Brehme führten die Gruppe später auf den Förderturm und erklärten die Abläufe auf der vor 18 Jahren stillgelegten Zeche Westfalen, die sie noch aus eigenem Erleben kennen.

Die Ruhrkohle AG hatte im November 1991 offiziell die Schließung der Zeche bekannt gegeben. Am 1. Juli 1993 ging das gesamte Bergwerk offiziell in den Besitz der RAG über. Bis 1994 wurden die Tagesanlagen der bereits stillgelegten Schächte 3, 4 und 5 abgerissen. Am 30. Juni 2000 wurde die Förderung auf der Zeche Westfalen eingestellt.

Henning Rehbaum dankte den Aktiven des Bergbautraditionsvereins im Namen der CDU-Abordnung für die interessante Führung und sagte: „Wir haben heute ein Gefühl für die Arbeit unter Tage bekommen. Wir sollten unseren Kindern und Kindeskindern weitersagen, wie hart die Arbeit der Bergleute war und wie wichtig sie für den Aufbau Deutschlands und unseren heutigen Wohlstand wurde.“ Dafür zolle er den Bergleuten nach wie vor Respekt, Anerkennung und Dank.