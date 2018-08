Es werden so an die 130 Radler gewesen sein, die sich am Sonntagmorgen auf die beiden von den Radsportfreunden Ahlen ausgesuchten Radtouren des Volksradfahrens, dem sogenannten Stadtradeln, machten.

Damit war der Start auf der Zeche auch der Auftakt der Aktion für 2018. Schirmherr und Bürgermeister Dr. Alexander Berger nutzte die Gelegenheit, die Radfahrer über die Ergebnisse des Stadtradelns im vergangen Jahr zu informieren und gleichzeitig zu den ehrgeizigen Zielen der nun frisch begonnenen Aktion zu motivieren.

„Es wurden im vergangen Jahr bei über 80 000 Kilometern gute elf Tonnen COeingespart. In diesem Jahr hoffen wir, mit Ihrer Hilfe die 100 000 Kilometer zu knacken“, rief der Stadtchef seinen Bürgern zu. Doch er betonte auch den Spaßfaktor des Radfahrens. Ebenso unterstrich er selbstkritisch, die Einfachheit des Radfahrens in der baustellengeprüften Stadt. „Jede Fahrradfahrt bedeutet weniger Autoverkehr. Wir wollen das Leben der Radfahrer mit vielen Maßnahmen erleichtern und sicherer machen“, erklärte er zu kommenden Plänen. Die Vielzahl von Baustellen seien ebenfalls nötig, um auf dem Weg zur Fahrradstadt die nötigen Vorbereitungen zu treffen.

Die Aktion stößt auf großes Interesse. Foto: Peter Schniederjürgen

Dr. Alexander Berger bedankte sich ausdrücklich bei den Radsportfreunden Ahlen. „Sie haben wieder mit großer Akribie die 20- und 30-Kilometer-Touren ausgewählt und das Volksradfahren damit spannend gemacht“, zählte das Stadtoberhaupt auf. Auch die zahlreichen weiteren ehren- und hauptamtlichen Helfer vergaß er nicht.

