„Freudenthal“ vor dem Aus gerettet

Nachdem die KG „Freudenthal“ im Juni dieses Jahres wegen eines fehlenden Vorstands vor dem Aus stand, ist sie nun seit Samstagabend gerettet. Die außerordentliche Mitgliederversammlung, an der 14 Mitglieder teilnahmen, wählte Mike Hagemann zum neuen Präsidenten der zweitältesten Ahlener Karnevalsgesellschaft. Zugleich wurde der gesamte Vorstand neu gewählt.

Nur 33 Minuten dauerte es, bis sich die KG „Freudenthal“ auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Peters Eck“ neu aufgestellt und sich damit wieder eine Zukunft gegeben hatte. Die Tagesordnung bestand lediglich aus zwei Punkten: der Neuwahl des neuen Vorstands und – bei Misslingen – die Abstimmung über die Auflösung der Gesellschaft. „Den zweiten Punkt können wir uns jetzt schenken“, stellte nach Abhandlung des ersten Punktes der neue Vize-Präsident Carsten Jolk erleichtert fest.

Rückblende: In der Jahreshauptversammlung am 20. April trat der gesamte Vorstand unter der Präsidentschaft von Marion Rätze wegen Unstimmigkeiten nicht zur Wiederwahl an. Nachfolger wurden weder in der Jahreshauptversammlung, noch in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 15. Juni gefunden. Da ein Verein ohne Vorstand rechtlich nicht weiter existieren darf, schien die KG „Freudenthal“ vor dem Ende zu stehen.

Ein letzter Aufruf von Marion Rätze zur Rettung in einem Pressegespräch am 18. Juni fand dann schließlich Widerhall. Am 25. Juni bestätigte die ehemalige Präsidentin, dass sich aus den Reihen der „Freudenthäler“ jemand bereiterklärt habe, sich zum Präsidenten wählen zu lassen.

Mit der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Samstagabend steht mit Mike Hagemann ab sofort der neue Präsident fest; er wurde einstimmig gewählt. Mit einem ebenfalls einstimmigen Ergebnis wurde Carsten „Jockel“ Jolk zum Vize-Präsidenten gewählt. Mit seiner Wahl legte er sein Amt als Elferratspräsident nieder. Schon zuvor hatte der Elferrat mit Mike Nowicki, dem ehemaligen Vize-Präsidenten, einen Nachfolger für ihn gefunden, der auf der Mitgliederversammlung bestätigt wurde. Fabian Recker ist neuer Säckelmeister, er setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen Beate Hubmann durch. Einstimmig zum Narrensekretär wurde Robert Brandt gewählt, genauso wie Beate Hubmann zur Ordens- und Kammermeisterin. Bei der Wahl zum Senatspräsidenten setzte sich Sandra Nowicki gegen Bernd Hubmann durch. Zur Kassenprüferin für ein Jahr wurde Daniela Tammen gewählt, für zwei Jahre Julian Rauter.

„Trotz aller Probleme ist der Zusammenhalt im Verein noch da und wir haben die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten“, stellte der neue Präsident Mike Hagemann fest. Die Gesellschaft hat zurzeit noch 61 Mitglieder, der neue Vorstand will den Verein nun als vordringlichste Aufgabe stabilisieren.