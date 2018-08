Neuer Regent heißt Jörg Möllenhecker

Jörg Möllenhecker ist der zweite Schützenkönig in der Geschichte der Schützengemeinschaft Ahlen! Mit dem 376. Schuss holte er am Sonntagabend um 18.31 Uhr die letzten Reste des stolzen Aars von der Stange und sicherte sich so die Regentschaft.

Als erste Insignie fiel der Apfel, getroffen von Marvin Bornemann, mit dem 29. Schuss. Heiner Gosda sicherte sich mit dem 50. Schuss das Zepter, Dominik Gollnisch mit dem 66. Schuss die Krone. Als nächstes ließ der Aar seine Schwingen. Die linke Schwinge brachte Knut Schneider mit dem 164. Schuss, die rechte Bernhard Pollmeier mit dem 227. zu Fall. Vor dem Königsschuss blieb nur der Stoß, den sich Kevin Deklerski mit dem 369. Schuss holte

Nach dem Fall des Stoßes lichtete sich das Feld der Schützen, dann dauerte es auch nur noch wenige Minuten, bis sich Jörg Möllenhecker die Königswürde sicherte. Erst als sich der neue Schützenkönig von der Vogelstange abgewandt hatte, fiel in seinem Rücken der letzte Rest des Aars.

„Was soll ich dazu sagen? Im Leben ist nichts geplant“, zeigte sich der neue Regent vollkommen überrascht. Wen er zur neuen Schützenkönigin berufen wird, mochte er zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Bei angenehmen Sommerwetter zog es auch viele Besucher auf den Festplatz vor der Friedrich-Ebert-Halle, so dass das Schützenfest ein voller Erfolg wurde. Mit dem Hochfest der Schützengemeinschaft ging in Ahlen zugleich die Schützenfestsaison 2018 zu Ende.

Der zweite Tag bedeutete für die Schützen der Schützengemeinschaft mit dem Marsch durch die Innenstadt zum Vorplatz des Rathauses zur Kranzniederlegung eine logistische Meisterleistung. Denn die Baustellensituation erforderte eine gut ausgetüftelte Wegstrecke.

Am frühen Samstagnachmittag trafen sich die Schützen zunächst in der Vereinsgaststätte Bornemann am Lütkeweg, um dann über die Nordstraße, Weststraße und an der St.-Bartholomäus-Kirche vorbei zum Rathaus zu marschieren. Im Bereich der Volksbank wurde kurz Aufstellung bezogen, um das hinzugekommene Königspaar Sandra Lerley und Ralf Schulz-Kirst mit in die Reihen aufzunehmen.

Auf dem Rathausvorplatz blickte der Vorsitzende Dietmar Kupfernagel in seiner Festrede stolz auf die neue Schützengemeinschaft: „Mit euch sind wir hervorragend aufgestellt!“. Er lobte das Avantgardenfest vom Vorabend, dass eine „super Nummer“ gewesen sei. Dankesworte gingen an das noch amtierende Königspaar Sandra Lerley und Ralf Schulz-Kirst, deren Regentschaft den Schützen viele frohe Stunden bereitet haben. Schön sei es gewesen, dass der Hofstaat schon aus Mitgliedern sowohl des Nordens und des Südens zusammengesetzt war. Ein großer Dank ging aber auch an den Avantgardenkönig Jan Usselmann, Kinderkönig Robin Hülshoff und Sektkönigin Sophia Hellwig, auf die Lena-Maria Kupfernagel folgt.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger freute sich in seinem Grußwort darüber, dass die Schützengemeinschaft trotz der aktuellen Baustellensituation den Rathausvorplatz fußläufig erreichen konnte. Wenn man einen Weg beschreite sei das manchmal schwierig, fügte der Bürgermeister hinzu: „Es wird vieles neu in Ahlen, aber auch bei der Schützengemeinschaft ist vieles neu – die Schützengemeinschaft ist auf einem guten Weg“. Das Stadtoberhaupt verzeichnete einen Aufschwung des Schützenwesens, was er nachvollziehen konnte. Denn Schützenvereine geben den Menschen ein Stück Heimat, man könne sich identifizieren.

Fest der Schützengemeinschaft Ahlen 1/46 Impressionen von den ersten beiden Festtagen der Schützengemeinschaft Ahlen. Foto: Ralf Steinhorst

Aufgrund der mangelnden Platzsituation am Denkmal von Dr. Paul Rosenbaum vor der Stadtbücherei verzichtete der Schützenverein dort auf einen großen Aufmarsch. Abseits der Schützengemeinde legten die Schützen Philipp Klösener und Mike Krause dort stellvertretend den Kranz nieder.

Der Nachmittag auf dem Festgelände stand im Zeichen der Avantgardisten und der Kinder, die ihr Schießen austrugen. Die Avantgardisten konnten mit Lennart Reinke ihren neuen König feiern. Mit dem Königsball klang der zweite Tag des Schützenfestes am Abend aus.