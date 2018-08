Die lange Liste von Kleinbränden in der ehemaligen Topffabrik Nahrath ist seit Sonntagabend um einen Einsatz erweitert worden: Wieder ging Unrat in Flammen auf, wieder gehen die Ermittler von ungebetenen Gästen als Verursacher aus.

Der Brand an der Industriestraße wurde der Feuerwehr um 18.46 Uhr gemeldet. Sowohl der Löschzug Hauptwache als auch der Löschzug Süd rückten umgehend aus. Die Polizei sperrte die Industriestraße umgehend ab.

Beim Eintreffen stellten die Kräfte fest, dass Rauch aus dem Bereich der früheren Verwaltung aufstieg, wo es in jüngster Zeit am häufigsten brannte. Durch ein Tor der benachbarten Halle und die hochgedrückte Jalousie eines Fensters wurden Trupps zur Brandbekämpfung im Innenangriff mit jeweils einem Spezialschaumrohr unter Atemschutz eingesetzt. Die Einsatzleitung lag in den Händen von Stadtbrandoberinspektor Thomas Wittenbrink.

Zwei Trupps gingen unter Atemschutz ins Innere der ehemaligen Fabrik. Foto: Christian Wolff

Wie sich herausstellte, lag der Brandherd in einem ehemaligen Archivraum des Bürotrakts, in dem sich noch einige Holzregale mit Aktenordnern und Papierkästen befanden. Durch einen Flur zog der Qualm ins Obergeschoss und von dort nach draußen. Das Feuer war schnell gelöscht.

Nach der Brandbekämpfung wurde das Gebäude entraucht. 14 Einsatzkräfte waren insgesamt vor Ort.