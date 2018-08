Versenken erlaubt

Schneller als gedacht haben die am Sonntag zur Verings Mühle am Prozessionsweg angereisten Badewannenkapitäne ihre Rennen gemeistert. Schon eine Stunde vor dem geplanten offiziellen Ende konnten die Platzierungen bekannt gegeben werden. Sieger im Zeitrennen wurden die „Promilleschwestern“, den ersten Platz beim Chaosrennen sicherten sich die „Lippepiraten“ und die schönste Wanne konnten die „Schaumkronen“ für sich verbuchen.

Bereits am frühen Sonntagmorgen herrschte reges Treiben auf der Wiese an Verings Mühle. Die Katholische Landjugend (KLJB) Ahlen erwartete 16 teilnehmende Mannschaften aus verschiedenen Landjugenden zur Neuauflage des alle zwei Jahre stattfinden Großereignisses am Werseufer.

Nicht nur bei der Dekoration der schwimmfähig gestalteten Wannen hatten sich die Mannschaften mit fantasievollen Namen wie „Hopfenhengste“ oder „Perlen der Natur“ einiges einfallen lassen. „Fahrerlager“ wurden auf großen Ballenwagen errichtet, zum Teil mit Sofa oder Grill ausgestattet. Auch die musikalische Untermalung durfte dabei nicht fehlen. Gemütlich ließen es die Mädels von „the grill club“ angehen, die es sich auf einem Sofa bequem gemacht hatten und auf ihren ersten Start im Zeitrennen warteten, während andere Teams noch ihre Paddel zusammenbauen mussten. Auf dem Badewannnenrand verteilte Schwimmenten sollten ihrem durchdachten Gefährt zusätzlichen Auftrieb geben.

Badewannenrennen auf der Werse 1/16 Ein nasses Spektakel lieferten die Teams beim Badewannenrennen der KLJB an Verings Mühle. Foto: ako

Zunächst starteten die Mannschaften im Zeitrennen gegeneinander. Am Ende der 200 Meter langen Strecke mit Wendeboje wartete die rund zwei Meter über dem Wasser angebrachte Glocke darauf, geläutet zu werden. Diese Aufgabe ließ zur Freude der Besucher so einige Teams zunächst scheitern. Clever, wer sein Gefährt hoch genug gebaut, oder wie die „Schaumkronen“ gleich eine Leiter in der Bootskonstruktion verarbeitet hatte.

Beim Chaosrennen starteten die langsamsten Teilnehmer des Zeitrennens (9,21 Minuten) vor den schnellsten (3,21 Minuten). Behindern und Versenken war dabei ausdrücklich erlaubt. Als Sieger gingen die „Lippepiraten“ vor der KLJB Bockum-Hövel und der KLJB Ennigerloh ins Ziel, einige kamen allerdings gar nicht an.

Beim Schönheitswettbewerb hatten die „Schaumkronen“ vor den „Promilleschwestern“ und den „Lippepiraten“ die meisten Zuschauerstimmen erhalten. Wie schnell man über die Strecke paddeln kann, zeigten die „Promilleschwestern“ mit einer Zeit von 3,21 Minuten im Zeitrennen vor den „Lippepiraten“ (3,42 Minuten) und der Mannschaft „Vollgas“ (4,09 Minuten).