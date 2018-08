Wolfgang Frenz ist froh. Die Zeiten des mit vier Gigabit langsamen Internets neigen sich für sein Unternehmen, die Franz Stickling GmbH, dem Ende zu. „Wir haben sofort zugestimmt, als wir die Anfrage von den Stadtwerken bekamen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter des Technischen Handelshauses. Das sitzt im Gewerbegebiet Ost und beklagt seit langem ein zu langsames Internet.

„Die unbefriedigende Situation wird noch in diesem Jahr behoben sein“, verspricht Hans Jürgen Tröger, Geschäftsführer der Stadtwerke am Montag beim Ortstermin an der Gersteinstraße.

Hier hat das auf die Verlegung von speziellen Leerrohren für Glasfaserkabel spezialisierte Tiefbauunternehmen „Haus 12 West“ aus Gelsenkirchen mit der Arbeit begonnen. „Es werden künftig rund acht Kilometer Glasfaserkabel das Gewerbegebiet durchziehen“, verrät Jannis Sewing, Projektleiter der Stadtwerke. Die Firma Stickling macht den Anfang. Nach und nach geht es durch das gesamte Areal. „Das ist unsere Herbstoffensive, bis zum Jahresende soll das hier erledigt sein“, kündigt der Stadtwerkechef an.

Für seinen Kunden und den Geschäftsführerkollegen Frenz eine gute Nachricht. „Bislang sind wir darauf angewiesen, größere Rechenoperationen immer früh morgens oder erst nach Feierabend zu unternehmen, sonst reicht die Netzkapazität einfach nicht“, stellte er fest. Ein Zustand der sich jeden Freitag, wenn der Außendienst im Hause ist und online arbeiten will, noch verschärft. „Damit sollte jetzt bald Schluss sein, mit echter Glasfaser bis ins Haus haben Sie einen guten Start“, beruhigt Helinet Geschäftsführer Ralf Schütte. Die bauen mit den Stadtwerken das Netz aus.

Geplant ist, Ahlen in den kommenden Jahren zu rund 80 Prozent mit Glasfaser zu versorgen. Die Stadtwerke verlegen die Kabel, die Firma Helinet vermarktet sie. „Wir stemmen das Projekt eigenwirtschaftlich, ohne Zuschüsse aus der öffentlichen Hand“, betont Tröger. Denn, so der Stadtwerkechef, da liegen die Hürden sehr hoch für sehr aufwendige Genehmigungsverfahren. Als „Macher“ spukt Hans Jürgen da lieber selber in die Hände.

„Für uns ein Segen, dann werden wir bald richtig arbeiten können“, hofft Simon Gawer, technischer Leiter von der Firma Stickling nicht minder auf nachhaltige Verbesserungen. Viele der benachbarten Unternehmen nutzen die Gunst der Stunde und gehen denselben Schritt wie Stickling. „Solange die Bagger vor der Tür stehen, ist der Anschluss fast gratis. Später wird’s dann teurer“, erinnert Tröger die Unentschlossenen.