Im „richtigen“ Outfit vom Rand in die Mitte

Smart sieht er aus, der Typ. Schicker Anzug, Handy am Ohr, neben ihm das dicke Auto. Was das Foto nicht zeigt: Dieser vielbeschäftigte Geschäftsmann ist gar keiner. Im Gegenteil: Der Mann ist obdachlos. Er heißt Kalle und verkauft in seinem echten Leben eine Obdachlosenzeitung in Düsseldorf.

Diese Zeitung „fifty-fifty“ hat gemeinsam mit der Werbeagentur Havas eine Fotoausstellung unter dem Motto „Repicturing Homeless“ realisiert, die Staunen lässt. Obdachlose Männer und Frauen werden präsentiert im Kontext der Schönen und (Erfolg-)Reichen. Als gut gelaunter Küchenchef, als seriöse Managerin, als Professor. Jene, die sonst auf der Straße leben, werden vor einer anderen Kulisse und in anderen Kleidern zu angesehenen Mitgliedern der Gesellschaft. Mittendrin statt nur am Rand.

Die zusätzlichen Fotos der Alltagsgesichter lösen beim Betrachter allerdings Irritation aus. Mit Absicht. „Genau das wollen wir“, sagt Caritas-Geschäftsführer Heinrich Sinder am Montagvormittag in der Marienkirche. Dort sind die Bilder bis zum 16. September zu sehen.

Hintergrund, so Heinrich Sinder, sei das Jahresmotto der Caritas: „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“. Ein Thema, das die Menschen beschäftige, weiß er: Für 83 Prozent der Menschen, die bis zu 1500 Euro Monatseinkommen haben, sei das Thema bezahlbarer Wohnraum das wichtigste in ihrem Leben. Einhergehend mit der Sorge, im Alter kein kostengünstiges und barrierefreies Zuhause zu haben.

Die Sozialberater der Caritas werden immer wieder mit diesen Ängsten konfrontiert. „Als wir das Jahresmotto hörten, haben wir gedacht, diese Ausstellung passt perfekt“, sagt Berater Markus Piotti. Zumal seine Arbeit und die seiner Kollegin Martina Holtel auch darin besteht, Wohnungslosigkeit zu vermeiden. „Diese Ausstellung richtet den Blick genau da hin.“ Sie mache auf ein gesellschaftliches Thema aufmerksam, indem sie mit allen Klischees breche und neue Perspektiven eröffne. Die Bilder zeigten, wie wenig es bedürfe, um die Wahrnehmung eines Menschen in der Öffentlichkeit zu ändern. Wie wenig es aber auch bedürfe, um selber aus seiner Situation rauszufallen und ganz unten zu landen.

Das eigene Zuhause, ergänzt Heinrich Sinder, mache ja auch erst gesellschaftliche Teilhabe möglich. Denn nur mit einem eigenen Heim könne man auch Gastgeber für Freunde sein. Und die Bilder machten die, die sonst für andere eher unsichtbar sind, sichtbar.

Auch in Ahlen ist Obdachlosigkeit weitgehend unsichtbar. Dennoch lebten hier, so schätzt Markus Piotti, etwa 100 bis 200 Menschen in „prekären Wohnverhältnissen“. Die säßen zwar nicht auf der Straße und schliefen nicht auf Parkbänken, hätten aber auch keine eigene Wohnung. Sie kommen mal hier, mal da unter.

Martina Holtel sagt, sie fühle sich beim Betrachten der Bilder immer an eine Bibelstelle erinnert: „Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen.“ Pfarrer Joseph Thota nickt zustimmend. Auch für die Kirche sei das ein wichtiges Thema, sagt er. Umso mehr freue er sich, dass die Ausstellung in der Marienkirche Platz gefunden hat.