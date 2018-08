Ein 34-Jähriger wurde am Montag gegen 19.50 Uhr Opfer eines Raubes. Der Mann verließ das Bahnhofsgebäude zur Industriestraße hin, als ihn unvermittelt ein bislang unbekannter Täter von hinten angriff. Er wurde gewürgt und am Boden liegend mehrfach geschlagen. Anschließend entwendete der Täter das Handy aus der Jackentasche des 34-Jährigen und flüchtete in Richtung Industriestraße. Der Unbekannte wird beschrieben als 1,75 Meter groß und von dünner Statur. Er war bekleidet mit einer weißen Jacke und trug eine Kappe in braun-grüner Bundeswehroptik. Eine Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und kümmert sich selbst um seine ärztliche Behandlung. Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Unbekannten machen oder hat im Bereich des Bahnhofs verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ahlen unter der Nummer 96 50 entgegen.